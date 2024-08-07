“UBP’de disiplin ve otorite kalmadı”

UBP Genel Başkan adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, partinin iyi yönetilmediğini, buna paralel ülkenin de iyi yönetilmediğini belirterek, partide disiplin ve otoritenin kalmadığını vurguladı

UBP Genel Başkan adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada, partinin iyi yönetilmediğini, buna paralel ülkenin de iyi yönetilmediğini belirterek, partide disiplin ve otoritenin kalmadığını vurguladı.

Dr. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

‘Partimiz iyi yönetilmiyor, parti iyi yönetilmediği için ülke de iyi yönetilmiyor. Partinin iyi yönetilmediğinin somut göstergeleri olarak parti meclisinin ve MYK‘nın tüzüğümüzde belirtilen sıklıkla toplanmaması, örgüt başkanlarının bilgisi dışında üyelerin yazılması, partide disiplin ve otoritenin kalmaması vb. konular var.

Partinin kötü yönetildiğinin diğer bir somut kanıtı, son anketlerde partinin 6-7 puan farkla ikinci sıraya düşmüş olmasıdır. Partimizin iyi yönetilmediğini dillendiren çok sayıdaki üyemizin 21 Eylül’de Genel Başkan değişikliğine gideceğini düşünüyorum.

Ülkemizin iyi yönetilmediğini, her gün yaşanan elektrik kesintilerinde, yollarda, hastanelerde, okulların durumunda ve devlet kurumlarından aldığımız hizmette iliklerimize kadar hissediyoruz. Bütçe açık vermeye, hükümet borçlanmaya başladı. Önlem alınmaz ise borçlanma katlanarak artacak.

Hükümet elektrik sorunumuza çözüm olarak 5 yıl sonra yapılacak olan enterkonnekte sisteme geçişi gösteriyor. Peki 5 yıl boyunca biz ne yapacağız? Rum elektrik vermediğinde sıcakta ve karanlıkta mı oturacağız.

Elektrik üretimimizin kabaca %65’ini Teknecik, %35’i Aksa’dan sağlıyoruz. Bu üretim bize yetmiyor. Rum tarafından da elektrik alıyoruz. Bu üreticilerin yanına, özellikle doğalgazla/ LPG ile çalışan yeni elektrik üreticilerini koymamız gerekiyor.

Akaryakıtta rekabeti artırmak için Kpet ve Alpet yanında üçüncü dördüncü tedarikçi koymamız gerekiyor.

Borçlanmayı önlemek ve halkımızın refahını artırmak için, hiç vergi alınmayan Sanal Bet, Kripto Para ve Günlük kiralanan evlerden vergi alarak, buradan yarattığımız kaynağı okullarımız, hastanelerimiz için kullanmamız gerekiyor.

Partimizin iyi yönetilmediğini dillendiren çok sayıdaki üyemizin 21 Eylül’de, yeni vizyondan, projelerden bahseden liderliğe destek vereceğini ve Genel Başkan değişikliğine gideceğini düşünüyorum.’

