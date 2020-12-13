“UBP'ye inandık, kandırıldık”

HP'li Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP’nin en tatlı ve en güven verici hallerinin hükümet kurarken olduğunu belirterek, "Sonrasında değişirler. İnandık, kandırıldık" dedi



İşte

“Siyasette bugün gelinen durum için HP’nin eleştirilmesini hak edecek bir durumu olmadı. Biz kurmamışız da böyle bir hükümet oluşmuş. Şimdi bana hükümeti kurma verildi mi de hiç kurmadım ve böyle bir hükümet kuruldu. Hükümeti kurma UBP ve CTP’ye verildi. Suçu başkasında aramasınlar.

UBP’nin en tatlı ve en güven verici halleri hükümet kurarkendir. Sonrasında değişirler. Yani bal ile ye bir halleri vardır. Hükümet kurarken UBP çok tatlıdır, çok güzel konuşurlar. Artık bizde öğrendik, tecrübelendik. Biz de yeni bir partiyiz bunun şurasında. CTP daha önce bunları yaşadı, deneyimlediği için biraz daha iyi biliyor. Biz bilmiyorduk girdik. Bize karşı bu ülke için bizimle aynı düşündükleri konusunda güven verdiler. Ve hükümet protokolü yazılırken de o güven bizde daha da bir anlam kazandı. Ve birlikte koalisyona girdik. Aslında doğruya doğru biraz da inandık, kandırıldık. İnsan verdiği sözü tutar, tutmamazlık etmez biz öyle öğrendik. “Kuracağınız dönemde çok şekerdirler. Ondan sonra bizim o şeker zehire dönüşür. Ne yazık ki bunu gördük ve yaşadık”.

Biz siyaseti gerçekten bilmeyen insanlardık. Hükümete girerken karşıdan aldığımız güven daha sonra bize tahsis edilmedi. Yani bana o şekilde davranılmadı. Ben de davranılmadığı yerde zaman zaman bozacağıma dair tehditlerle istediklerimi yaptırdım. Zaman zaman da bozmak zorunda kaldım diyorum. Ama bundan sonra girdiğim bir koalisyonu kolay kolay bozar mıyım belki de bozmam. Çünkü oynamayı öğrendim artık. Bu tecrübeler bize aslında bu ortamda nasıl film çevireceğimizi bu arkadaşlara karşı bundan sonraki siyasi ortamdaki beraber hükümet kuracağımız kişilere karşı öğretti bize."

“Biz hiç film çevirmedik. Bizim herşeyimiz net. Zaten bizim herşeyimiz şeffaf ve net olduğu için üzerimize geliyorlar. Biz bu gibi olaylarda rol yapmayı bilseydik üzerimize bu kadar gelinmezdi. Rollerle ve kuracağımız güzel cümlelerle başkalarını hedef olarak işaret ederdik. Yeni öğrendik bunları bugün öğrendik geçen sene değil. Ben bu ay öğrendim. Bu ay öğrenimimi tamamlayıp diplomamı aldım. Siyasi arenada siyasi politik davranma diplomasını aldım.Son 3 sene de yaşadıklarımdan diplomayı aldım.

Bazı şeyleri atladık. Temas ve parti içindeki sıkıntıları giderme konusunda geç kalınmaması gerekir. Yani halı altına süpürülmemesi ve hemen çözülmesi gerek. Bence ilk etapta hata yaptık. Yeni kurulan bir parti olarak biraz muhalefette kalmamız gerekirdi. Çünkü hükümetçilik yapmaya ilk etapta hazır değildik, tecrübemiz yoktu. İlk önce Meclis’e girdiğimizde sistemi tanımamız gerekirdi. Belli bir süre muhalefette kalıp sistemi tanımalıydık."

Şimdi bizim yapacağımız hatalarımızdan ders alıp, genel, siyasi, partisel anlamda yapmış olduğumuz ihmaller varsa bunları görüp, değerlendirip, yeni bir şekillendirme. İlkelerimizle alakalı parti programımızı tekrardan gözden geçirip,ülke gerçekleri ile örtüşmesini sağlayacak şekilde güncelleme. Yeni bir yapılanmaya gitmemiz noktasında parti içinde herkes hem fikirdir. Şimdi partimiz için düğmeye bastık."

3 vekilin partimizden ayrılmaması ile ilgili kendi içimizde değerlendirmeye başladık. Yüzeysel olarak nedenleri tahmin ediyoruz. Aslında sıkıntıları biliyoruz. Arkadaşların parti içindeki sıkıntıları vardı. Hepimizin partisel sıkıntıları olabilir. Çok normaldir. Tabi biraz daha konuşmak, önlem almak lazım. Önlem alınma konusunda geç kalındığı için bazı şeylerde kopma noktasına gidilmiştir. Esasen bu noktaya gelme sebebi bence tamamıyla şuanki siyasal ortamın onlara yaptığı baskı oldu. Bu arkadaşlarla en fazla mesai harcayan ben idim. Çeşitli sıkıntılarını yönetime iletip zaman zaman ara bulmaya da çalışan yine ben oldum."

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu , BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasette yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu.İşte Gülşah Sanver Manavoğlu ’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar…“Siyasette bugün gelinen durum için HP’nin eleştirilmesini hak edecek bir durumu olmadı. Biz kurmamışız da böyle bir hükümet oluşmuş. Şimdi bana hükümeti kurma verildi mi de hiç kurmadım ve böyle bir hükümet kuruldu. Hükümeti kurma UBP ve CTP’ye verildi. Suçu başkasında aramasınlar.UBP’nin en tatlı ve en güven verici halleri hükümet kurarkendir. Sonrasında değişirler. Yani bal ile ye bir halleri vardır. Hükümet kurarken UBP çok tatlıdır, çok güzel konuşurlar. Artık bizde öğrendik, tecrübelendik. Biz de yeni bir partiyiz bunun şurasında. CTP daha önce bunları yaşadı, deneyimlediği için biraz daha iyi biliyor. Biz bilmiyorduk girdik. Bize karşı bu ülke için bizimle aynı düşündükleri konusunda güven verdiler. Ve hükümet protokolü yazılırken de o güven bizde daha da bir anlam kazandı. Ve birlikte koalisyona girdik. Aslında doğruya doğru biraz da inandık, kandırıldık. İnsan verdiği sözü tutar, tutmamazlık etmez biz öyle öğrendik. “Kuracağınız dönemde çok şekerdirler. Ondan sonra bizim o şeker zehire dönüşür. Ne yazık ki bunu gördük ve yaşadık”.Biz siyaseti gerçekten bilmeyen insanlardık. Hükümete girerken karşıdan aldığımız güven daha sonra bize tahsis edilmedi. Yani bana o şekilde davranılmadı. Ben de davranılmadığı yerde zaman zaman bozacağıma dair tehditlerle istediklerimi yaptırdım. Zaman zaman da bozmak zorunda kaldım diyorum. Ama bundan sonra girdiğim bir koalisyonu kolay kolay bozar mıyım belki de bozmam. Çünkü oynamayı öğrendim artık. Bu tecrübeler bize aslında bu ortamda nasıl film çevireceğimizi bu arkadaşlara karşı bundan sonraki siyasi ortamdaki beraber hükümet kuracağımız kişilere karşı öğretti bize."“Biz hiç film çevirmedik. Bizim herşeyimiz net. Zaten bizim herşeyimiz şeffaf ve net olduğu için üzerimize geliyorlar. Biz bu gibi olaylarda rol yapmayı bilseydik üzerimize bu kadar gelinmezdi. Rollerle ve kuracağımız güzel cümlelerle başkalarını hedef olarak işaret ederdik. Yeni öğrendik bunları bugün öğrendik geçen sene değil. Ben bu ay öğrendim. Bu ay öğrenimimi tamamlayıp diplomamı aldım. Siyasi arenada siyasi politik davranma diplomasını aldım.Son 3 sene de yaşadıklarımdan diplomayı aldım.Bazı şeyleri atladık. Temas ve parti içindeki sıkıntıları giderme konusunda geç kalınmaması gerekir. Yani halı altına süpürülmemesi ve hemen çözülmesi gerek. Bence ilk etapta hata yaptık. Yeni kurulan bir parti olarak biraz muhalefette kalmamız gerekirdi. Çünkü hükümetçilik yapmaya ilk etapta hazır değildik, tecrübemiz yoktu. İlk önce Meclis’e girdiğimizde sistemi tanımamız gerekirdi. Belli bir süre muhalefette kalıp sistemi tanımalıydık."Şimdi bizim yapacağımız hatalarımızdan ders alıp, genel, siyasi, partisel anlamda yapmış olduğumuz ihmaller varsa bunları görüp, değerlendirip, yeni bir şekillendirme. İlkelerimizle alakalı parti programımızı tekrardan gözden geçirip,ülke gerçekleri ile örtüşmesini sağlayacak şekilde güncelleme. Yeni bir yapılanmaya gitmemiz noktasında parti içinde herkes hem fikirdir. Şimdi partimiz için düğmeye bastık."3 vekilin partimizden ayrılmaması ile ilgili kendi içimizde değerlendirmeye başladık. Yüzeysel olarak nedenleri tahmin ediyoruz. Aslında sıkıntıları biliyoruz. Arkadaşların parti içindeki sıkıntıları vardı. Hepimizin partisel sıkıntıları olabilir. Çok normaldir. Tabi biraz daha konuşmak, önlem almak lazım. Önlem alınma konusunda geç kalındığı için bazı şeylerde kopma noktasına gidilmiştir. Esasen bu noktaya gelme sebebi bence tamamıyla şuanki siyasal ortamın onlara yaptığı baskı oldu. Bu arkadaşlarla en fazla mesai harcayan ben idim. Çeşitli sıkıntılarını yönetime iletip zaman zaman ara bulmaya da çalışan yine ben oldum."