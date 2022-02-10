UBP ve YDP’den olumlu görüşme

UBP heyeti, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde YDP’yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini söyledi



Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde ilk ziyaretini Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yaptı.

Görüşmenin ardından konuşan Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek, önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini söyledi.

UBP ile YDP, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bir araya geldi. YDP Merkez Binası’nda yapılan görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Başbakan Faiz Sucuoğlu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, partilerle görüş alış verişinde bulunacaklarını belirtti.

Partilerle ikinci kez bir araya gelebileceklerini aktaran Sucuoğlu, önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Sucuoğlu, erken seçimin Mecliste yaşanan nisap sorunu nedeniyle yapıldığına işaret ederek, "Nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istiyoruz" dedi.

Görüşmenin ardından konuşan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini vurguladı.

Sucuoğlu, “Genel anlamda kendilerinin ve partimizin görüşleri dinlendi. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde başlıklar halinde neler murat ettiğimizi, ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdik” dedi.

Karşılıklı olarak sunulan görüşleri olduğunu anlatan Sucuoğlu, bunların değerlendirileceğini ve en kısa sürede yeniden bir araya gelineceğini söyledi. Sucuoğlu, YDP ile ikinci görüşmenin Cuma veya Cumartesi günü yapılabileceğini ifade etti.

Hızlı bir şekilde sonuca gitmeyi arzuladıklarını vurgulayan Sucuoğlu, çalışmalarının yoğun bir şekilde süreceğini belirtti.

ARIKLI: “GÜÇLÜ BİR HÜKÜMETİN KURULMASINDA BÜYÜK FAYDA VAR"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti. Arıklı, iki partinin de hassasiyetlerini dile getirdiğini anlattı.

Arıklı, “Kurulacak olan hükümet hem sayısal olarak yeterli olmalı hem de uyum içinde çalışmalı” diyerek, reformlar yapılabilmesi için güçlü bir hükümetin kurulmasında büyük fayda olacağını kaydetti.

Sucuoğlu’nun 5 yıllık bir hükümet arayışında olduğunu ve uyumlu çalışabileceği bir veya iki partnerle yola çıkmak istediğini ifade eden Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kendilerine üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir paket sunduk. Orada alınması gereken yasal önlemler var. Hangi yasalara öncelik verilmesi arzusunda olduğumuzu anlattık. Onlar da bize muhtemel hükümetin taslak programını sundular. Zannediyorum ki diğer partilere de sunacaklar. Bu taslak programla ilgili görüşlerimizi istiyorlar. Bir sonraki toplantıda bunları görüşeceğiz ve umarım ki hayırlı bir neticeye varacaktır.”

