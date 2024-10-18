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UBP ve CTP milletvekilleri grup toplantısında

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UBP ve CTP milletvekilleri grup toplantısında
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Başkanlık divanını seçmek için toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturuma verilen aranın ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri grup toplantısı yapıyor.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, son turda Meclis Başkanlığı’na UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in seçildiğini açıklarken, muhalefet Öztürkler için kullanılan 26 kabul oyundan 3’ünde birden fazla mühür olduğu gerekçesiyle sonuca itiraz etmişti.
Meclis Başkanı Zorlu Töre oturuma verilen aranın ardından Meclis Başkan Yardımcısını seçeceklerini belirtirken, CTP milletvekili ve Divan üyesi Devrim Barçın, seçim pusulalarını değerlendirmek üzere divanı toplantıya çağırdıklarını belirtmişti.
UBP ile CTP milletvekillerinin grup toplantısı şu sıralar sürerken, divanın da toplanması bekleniyor.
7 Ekimden bu yana 11 gündür süren Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde sırasıyla Zorlu Töre, Kutlu Evren, Zorlu Töre ve Ziya Öztürkler için Genel Kurul’da 15 kez sandık kuruldu, milletvekilleri 15 kez oy kullandı.
 
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