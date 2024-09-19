UBP tarihinin en büyük kurultayına hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak 23’üncü Olağan Kurultay için hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kurultayın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacağını belirterek, saat 09.15 gibi genel başkan adaylarının salona girmesinin beklendiğini, oy verme işleminin ise saat 11.00’de başlayacağını kaydetti.

Üç genel başkan adayının yanında parti meclisi için 122 adayın yarışacağı ifade eden Hasipoğlu, oy verme işleminin akşam saat 21.00’e kadar süreceğini belirtti.

Parti meclisi adaylarına oy verirken, pusula üzerinde ifade edilen sayılara net olarak uyulması gerektiğine dikkat çeken Oğuzhan Hasipoğlu, genel parti meclisi listesinde Lefkoşa için 16, Gazimağusa için 13, Girne için 11, İskele için 5, Güzelyurt için 3, Lefke için 2 aday işaretlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kadın ve gençlik kotaları için de işaretlenecek aday sayılarının sabit olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bu sayıların üstünde veya altında işaretleme yapılmamalıdır.” uyarısında bulundu.

Genel başkanlık için oy sayımı aynı gece, parti meclisi pazar günü

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, genel başkanlık için oy sayımının aynı gece 21.00’den sonra, parti meclisinin ise pazar günü saat 10.00’da yapılacağını kaydetti.

“Kıbrıs konusunda dünyaya önemli mesajlar verilecek”

Kıbrıs konusunda alınacak Kurultay kararıyla dünyaya önemli mesajlar verileceğini belirten Hasipoğlu, 23’üncü Olağan Kurultay'ın, ilk kez üye sayısı bakımından en büyük kurultay olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Kurultaya anavatan Türkiye ve Azerbaycan’dan da misafirlerin katılacağını kaydeden Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Hazırlıklarımızı yaptık. Sonucun şimdiden ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceği için de önemli bir kurultaya artık sayılı günler kalmıştır. Kurultayımız ülkemizde olduğu kadar ülke dışından da yakından takip ediliyor. KKTC’nin en büyük siyasi gücü Ulusal Birlik Partisi önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk halkı için daha güzel bir gelecek yaratma adına istikrarla ve tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir.”

