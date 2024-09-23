UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik liste açıklandı

LEFKOŞA PM NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 HÜSEYİN PAŞA 3496 2 MEHMET AKTUNÇ 3376 3 İSMAİL KOFALI 3334 4 İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU 3242 5 ÖZGÜR ARIKAN 3203 6 SABAHATTİN GÜLBUDAK 3194 7 NURCAN YARDIMCI 3170 8 RAMADAN YİĞİTCE 3157 9 AHMET KESKİN 3151 10 NİDAİ SALIŞ 3139 11 FİSUN ÖZSUN 3047 12 HALİL ESENDAĞLI 3022 13 AYDIN AMCA 3004 14 ERKAN EĞMEZ 2999 15 BARIŞ TİLKİ 2999 16 ERCÜMENT ŞEKER 2982

LEFKOŞA KADIN NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 AYSEL TÖRE 3310 2 ÖZLEM BENDEŞAN 3259 3 ÖZLEM SEFER 3230

LEFKOŞA GENÇ NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 MURAT PİRGOT 2446 2 MUSTAFA HACET 2069 3 REFET GÜÇLÜSOY 1941

GAZİMAĞUSA PM NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 ZİYA KASIM 4345 2 MURAT ÇALIŞKAN 4282 3 YENAL GARABLİ 4206 4 ÜMİT ÇAĞLIYAN 4204 5 HİLMİ ÖZTEMİZ 4196 6 SAVUN GÖKSU 4127 7 RAŞİT ŞAH 4105 8 NERİMAN KAŞİF 4063 9 GÜRSEL UZUN 3951 10 KEMAL OKTAR 3919 11 BURAK BAŞKAŞ 3908 12 İLKER TEKBIYIK 3897 13 MURAT UZUN 3889

GAZİMAĞUSA KADIN KOTA NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 ELİF DİRENSOY 3490 2 AYŞE DEMİR 3336 3 SELCAN ORUÇ 3092

GAZİMAĞUSA GENÇ KOTA NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 MEHMET TAŞKIRANLAR 3734 2 RAMAZAN TEBELLEŞOL 3271 3 TOLGA YAVUZ 2946

NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 EMRE ÜSTEL 3484 2 SAMİ OTCUOĞLU 3085 3 HAKAN DENİZALP 3082 4 MURAT KARALAR 3079 5 HASAN UZUN 3055 6 SULTAN SONAY 2994 7 ATİLA MAHMUTOĞLU 2731 8 HASAN BARUT 2726 9 HALİT SOYTÜRK 2721 10 İBRAHİM AKAY 2716 11 ÖZGÜR YELEĞEN 2699

GİRNE GENÇ NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 CEVDET ÇAĞER 2960 2 SAMİ YEDİYILDIZ 2913

İSKELE PM NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 İSMAİL DEMİRCİ 4865 2 SALAHİ SERAKINCI 4606 3 ALİ ÖĞDÜ 4450 4 ŞAHİN AVCIL 4164 5 SERHAN CECER 3830

İSKELE KADIN NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 CANAN MİMAR 3108

GÜZELYURT PM NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 FUAT ÖZAN 4090 2 ALİ KANDULU 3230 3 COŞKUN TALİHSİZ 2908

GÜZELYURT KADIN NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 PEMBE GERTİK 2835

GÜZELYURT GENÇ NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 ÖZTAŞ TÜM 3273

LEFKE PM NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 ÖMÜR EKENDAL 4196 2 ERCAN OYAL 3837

LEFKE KADIN NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 HATİCE KUBİLAY 3643

LEFKE GENÇ NO İSİM & SOYİSİM ALDIĞI OY 1 YUSUF DAVUTOĞLU 3405

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı.6 ilçede, Parti Meclisi, Kadın Kotası ve Genç Kotası olarak listelenen isimler arasından sadece Girne Kadın Kotası ve İskele Gençlik Kotası için seçim yapılmadı.Buna göre, 6 ilçede en fazla oyu 4 bin 865’le İskele Parti Meclisi listesinden İsmail Demirci; ikinci en fazla oyu 4 bin 345’le Gazimağusa PM’den Ziya Kasım; üçüncü en fazla oyu da 4 bin 196’la Lefke PM’den Ömür Ekendal aldı.48 saat itirazUBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yayınlanan listelerle ilgili 48 saat içinde itiraz kabul edilebilecek.UBP’nin PM üyelerinin belirlenmesi için Atatürk Spor Salonu’nda dün akşamüzeri başlayan oy sayımı bu sabah saatlerinde tamamlanmış, Mahmut Özçınar başkanlığındaki divan da bu sabah saat 06.00 sıralarında oturumu kapatmıştı.UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.Halen UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini de sürdüren Ünal Üstel’in Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu ile yarıştığı kurultayda, Üstel 6 bin 555, Taçoy 3 bin 284, Karavelioğlu ise 121 oy almış, 176 oy ise geçersiz sayılmıştı.23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini almayı başaran 69 yaşındaki Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.UBP Kurultayı’nda yüksek disiplin kuruluna İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcıoğlu ve Hasan Hasipoğlu; merkez denetleme kuruluna ise Mehmet Ağa ile Gülçin Kıraç, yeter sayıda üye olduğu için gizli oylama yapılmadan üyelerin onayıyla seçilmişti.