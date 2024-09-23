UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik liste açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı.
6 ilçede, Parti Meclisi, Kadın Kotası ve Genç Kotası olarak listelenen isimler arasından sadece Girne Kadın Kotası ve İskele Gençlik Kotası için seçim yapılmadı.
Buna göre, 6 ilçede en fazla oyu 4 bin 865’le İskele Parti Meclisi listesinden İsmail Demirci; ikinci en fazla oyu 4 bin 345’le Gazimağusa PM’den Ziya Kasım; üçüncü en fazla oyu da 4 bin 196’la Lefke PM’den Ömür Ekendal aldı.
48 saat itiraz
UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yayınlanan listelerle ilgili 48 saat içinde itiraz kabul edilebilecek.
UBP’nin PM üyelerinin belirlenmesi için Atatürk Spor Salonu’nda dün akşamüzeri başlayan oy sayımı bu sabah saatlerinde tamamlanmış, Mahmut Özçınar başkanlığındaki divan da bu sabah saat 06.00 sıralarında oturumu kapatmıştı.
UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.
Halen UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini de sürdüren Ünal Üstel’in Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu ile yarıştığı kurultayda, Üstel 6 bin 555, Taçoy 3 bin 284, Karavelioğlu ise 121 oy almış, 176 oy ise geçersiz sayılmıştı.
23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini almayı başaran 69 yaşındaki Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.
UBP Kurultayı’nda yüksek disiplin kuruluna İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcıoğlu ve Hasan Hasipoğlu; merkez denetleme kuruluna ise Mehmet Ağa ile Gülçin Kıraç, yeter sayıda üye olduğu için gizli oylama yapılmadan üyelerin onayıyla seçilmişti.
|LEFKOŞA PM
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|HÜSEYİN PAŞA
|3496
|2
|MEHMET AKTUNÇ
|3376
|3
|İSMAİL KOFALI
|3334
|4
|İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU
|3242
|5
|ÖZGÜR ARIKAN
|3203
|6
|SABAHATTİN GÜLBUDAK
|3194
|7
|NURCAN YARDIMCI
|3170
|8
|RAMADAN YİĞİTCE
|3157
|9
|AHMET KESKİN
|3151
|10
|NİDAİ SALIŞ
|3139
|11
|FİSUN ÖZSUN
|3047
|12
|HALİL ESENDAĞLI
|3022
|13
|AYDIN AMCA
|3004
|14
|ERKAN EĞMEZ
|2999
|15
|BARIŞ TİLKİ
|2999
|16
|ERCÜMENT ŞEKER
|2982
|LEFKOŞA KADIN
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|AYSEL TÖRE
|3310
|2
|ÖZLEM BENDEŞAN
|3259
|3
|ÖZLEM SEFER
|3230
|LEFKOŞA GENÇ
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|MURAT PİRGOT
|2446
|2
|MUSTAFA HACET
|2069
|3
|REFET GÜÇLÜSOY
|1941
|GAZİMAĞUSA PM
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|ZİYA KASIM
|4345
|2
|MURAT ÇALIŞKAN
|4282
|3
|YENAL GARABLİ
|4206
|4
|ÜMİT ÇAĞLIYAN
|4204
|5
|HİLMİ ÖZTEMİZ
|4196
|6
|SAVUN GÖKSU
|4127
|7
|RAŞİT ŞAH
|4105
|8
|NERİMAN KAŞİF
|4063
|9
|GÜRSEL UZUN
|3951
|10
|KEMAL OKTAR
|3919
|11
|BURAK BAŞKAŞ
|3908
|12
|İLKER TEKBIYIK
|3897
|13
|MURAT UZUN
|3889
|GAZİMAĞUSA KADIN KOTA
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|ELİF DİRENSOY
|3490
|2
|AYŞE DEMİR
|3336
|3
|SELCAN ORUÇ
|3092
|GAZİMAĞUSA GENÇ KOTA
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|MEHMET TAŞKIRANLAR
|3734
|2
|RAMAZAN TEBELLEŞOL
|3271
|3
|TOLGA YAVUZ
|2946
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|EMRE ÜSTEL
|3484
|2
|SAMİ OTCUOĞLU
|3085
|3
|HAKAN DENİZALP
|3082
|4
|MURAT KARALAR
|3079
|5
|HASAN UZUN
|3055
|6
|SULTAN SONAY
|2994
|7
|ATİLA MAHMUTOĞLU
|2731
|8
|HASAN BARUT
|2726
|9
|HALİT SOYTÜRK
|2721
|10
|İBRAHİM AKAY
|2716
|11
|ÖZGÜR YELEĞEN
|2699
|GİRNE GENÇ
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|CEVDET ÇAĞER
|2960
|2
|SAMİ YEDİYILDIZ
|2913
|İSKELE PM
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|İSMAİL DEMİRCİ
|4865
|2
|SALAHİ SERAKINCI
|4606
|3
|ALİ ÖĞDÜ
|4450
|4
|ŞAHİN AVCIL
|4164
|5
|SERHAN CECER
|3830
|İSKELE KADIN
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|CANAN MİMAR
|3108
|GÜZELYURT PM
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|FUAT ÖZAN
|4090
|2
|ALİ KANDULU
|3230
|3
|COŞKUN TALİHSİZ
|2908
|GÜZELYURT KADIN
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|PEMBE GERTİK
|2835
|GÜZELYURT GENÇ
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|ÖZTAŞ TÜM
|3273
|LEFKE PM
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|ÖMÜR EKENDAL
|4196
|2
|ERCAN OYAL
|3837
|LEFKE KADIN
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|HATİCE KUBİLAY
|3643
|LEFKE GENÇ
|NO
|İSİM & SOYİSİM
|ALDIĞI OY
|1
|YUSUF DAVUTOĞLU
|3405