UBP Parti Meclisi’nden 'Meclis Başkanlığı için yeni bir aday' kararı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda parti meclisinin oy birliğiyle karar aldığını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin ilk toplantısında, meclis başkanlığı seçimi konusu da ele alındı. UBP Parti Meclisi, “Meclis başkanlığı seçim süreci içerisindeki tıkanıklığı açıp, Meclisin yasama ve denetim faaliyetine başlayabilmesi sağlamak adına, her türlü kararı alıp yürürlüğe koyma konusunda Genel Başkana tam yetki verme” kararı aldı.

UBP'li yetkilerden alına bilgiye göre, yeni adayın perşembe günü UBP Grup Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor.



UBP Parti Meclisi toplantısı



UBP'nin Sarayönü’ndeki binasında saat 15.00 sıralarında başlayan parti meclisi toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantının sonra ermesinin ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, “Bizim kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce Cumhuriyet Meclisi Başkanını seçip, çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Bu yaşadığımız süreci aşmak için yeni bir adayla yolumuza devam etmemiz konusunda Parti Meclisi oy birliği ile karar verdi.” dedi.

