UBP Parti Meclisi üyeleri belirlenmeye devam ediyor

UBP'nin hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanacak isimlerin dün akşam saatlerinde duyurulmaya başlandı. Bugün itibariyle de Girne, İskele, Lefke ve Güzelyurt'un PM üyeleri açıklandı.

GİRNE PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ DE BELİRLENDİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımına devam ediyor.

Girne Parti Meclisi üyeliği kazanan adaylar belli oldu.

GİRNE PM ÜYELERİ

Atilla Mahmutoğlu

Hakan Denizalp

Sultan Sonay

Hüseyin Kayım

Halit Soytürk

Hasan Eratal

Hasan Uzun

Murat Karalar

Mehmet Terzioğlu

Mustafa Kırılmaz

Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)

Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)

Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)

Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)

LEFKE-GÜZELYURT VE İSKELE DÜN BELİRLENDİ

Gayriresmi sonuçların ışığında, UBP PM’de İskele, Güzelyurt ve Lefke’nin üyeleri belirlendi.

Buna göre, Salahi Serakıncı, Ümit Dolu, Halil İbrahim Orun, Mehmet Ziya Tolgan, Ramazan Arslan, Emine Uzun ve Özgün Aydıntan İskele PM üyesi oldu.

Güzelyurt PM üyeliğine ise Ali Kandulu, Süleyman Aldağ, İnal Uzun, Türel Özdaş, Pembe Gertik ve Fuat Özcan seçildi.

Tahsin Sabit, Ömür Ekendal, Sonay Lord ve Hasip Uluhan ise Lefke PM üyesi olarak seçildi.