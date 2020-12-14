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UBP Part Meclisi kurultay tarihini konuşacak

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UBP Part Meclisi kurultay tarihini konuşacak

 Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi yarın saat 14.30’da Lefkoşa’da Elysium Salonu’nda toplanıyor.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının gündeminde Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü Kurultayı’nın toplanarak Genel Başkanlık seçimini gerçekleştirmesi ve Olağan Kurultay tarihini saptaması bulunuyor.

İlk turu 31 Ekim’de yapılan UBP kurultayında hiçbir aday genel başkan seçilmek için gerekli oya ulaşamayınca kurultay ikinci tura kalmış ancak adayların çekilmesiyle ikinci tur ertelenmişti.

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