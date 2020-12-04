"UBP olarak ülkenin bir an önce bir hükümete ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, kendilerine ikinci görev verilmesi halinde UBP’nin bir hükümet kurmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul etti. Saner’e görüşmede, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü eşlik etti.

Saner, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sonunda basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi partilerle durumu değerlendirmek adına görüşmelere başladığını kaydetti.

Görüşmede, gelişen süreci konuştuklarını dile getiren Saner, Cumhurbaşkanının birtakım değerlendirmeler yapacağı ve değerlendirmelerin sonucunda hükümeti kurma görevini vereceğini belirtti. Görüşmede fikir teatisi yaptıklarını söyleyen Saner, hükümeti kurma görevinde takdir Cumhurbaşkanı’nın olduğunu kaydetti.

UBP olarak ülkenin bir an önce bir hükümete ihtiyacı olduğunun bilincinde olduklarını belirten Saner, hükümet işlerinin yanında bütçenin de geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, Covid19 salgının tüm ülkeyi sardığını ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını belirten Saner, kendilerine ikinci görev verilmesi halinde UBP olarak bir hükümet kurmak için elinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Saner ayrıca, kendilerinin icraat hükümeti kurma tercihinde olduklarını fakat erken seçim olursa da buna hazır olduklarını dile getirdi.