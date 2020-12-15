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UBP Olaganüstü kurultayında tek aday Saner

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UBP Olaganüstü kurultayında tek aday Saner

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi (UBP-PM) toplanarak, Olağanüstü Kurultayın 20 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda yapılması kararını aldı.

Kurultayda tek aday UBP Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner olacak.

UBP PM bugün Olağanüstü Kurultay tarihinin saptanması gündemiyle Lefkoşa Elysium Park’ta toplandı.

Parti Meclisi’nin ardından basına açıklamayı Saner yaptı.

COVID 19 önlemlerine değinen Saner, sağlıkla ekonominin birbirinin önüne geçmeyecek şekilde ekonomik aktivitelerin gerçeklemesi gerektiğini söyledi.

Saner, Güney Kıbrıs’ta geçen hafta sonuna kadar 13 bin 500 vaka tespit edildiğini, 70 kişinin hayatını kaybettiğini bugün ise bu sayının 16 bini, hayatını kaydeden kişi sayısının ise 80’i aştığını kaydetti.

KKTC’de ise bin 200 hasta, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 6 olduğunu dile getiren Saner, “Burada bu sağlıklı giden ortamı bozmamak hükümetin asli görevidir” dedi.  

Saner, bugünden itibaren birinci önceliğin bütçenin Meclise gönderilmesi olduğunu, daha sonra 2021 yılı için ekonomik önlemlerin neler olacağının halkla paylaşılacağını belirtti.

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