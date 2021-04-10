UBP'nin yeni genel sekreteri belli oldu

İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi bugün yaptığı parti meclisi toplantısı sonrasındaki seçimle yeni genel sekreterini seçmiş oldu.Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel sekreterini seçtiği Parti Meclisi toplantısında oy verme işlemi 11.45 sıralarında başlayarak saat 13.00'te sona erdi.UBP parti meclisi üyesi 119 kişiden 114 kişisinin oy kullandığı seçim sonucunda Mağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu 65 oy alırken, Girne milletvekili Dr. Özdemir Berova ise 49 oy aldı.Bu sonuçla UBP'nin yeni genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu oldu."İKİ ADAY DA DİNAMİK VE TECRÜBELİ"

BP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, yaptığı konuşmada, iki adayın da dinamik, tecrübeli ve deneyimli olduğuna işaret ederek, parti meclisi üyelerinin seçim yaparken zorlanacağını bildiğini ama takdirin artık parti meclisi üyelerinde olduğunu söyledi.

Saner, iki adayın tecrübesi, deneyimi, dinamizminin ortada olduğunu ifade ederek, seçimden UBP’nin kazançlı çıkacağını kaydetti ve başarılar diledi. Saner, “Ortaya çıkacak sonuç partimiz ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Saner, konuşmasının ardından iki adaya da söz verdi.

İlk sözü alan Özdemir Berova, yeni genel sekreterin ülkenin zor bir süreçten geçtiği dönemde seçileceğini işaret ederek, Başbakan’a bu zor dönemde ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. Berova, günün sonunda UBP’nin kazanacağını belirterek, “Partimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP üyelerinin iradesi ile bu makamın doldurulacağını ve parti içi iletişim iş birliği konusunda gene başkana yardımcı olacak bir genel sekreter seçileceğini ifade ederek, bu zor dönemde ateşten gömlek giyen UBP’yi güzel günlere taşıyacaklarını vurguladı.

Oy verme işlemi ilçelere göre belirlenmiş saat dilimlerinde yapılacak. Covid-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alındığı seçimde, UBP Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacak.

Oylamanın tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.