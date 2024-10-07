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UBP'nin yeni adayı Kutlu Evren

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UBP'nin yeni adayı Kutlu Evren
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Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimi 4’üncü turda Zorlu Töre’nin seçilememesi ile durakladı.

Ulusal Birlik Partisi aday değişikliğine gitti. UBP’nin yeni meclis başkan adayı Kutlu Evren oldu.

Kutlu Evren’in ortak bir karar ile aday olduğu gelen bilgiler arasında.

Öte yandan meclis başkanı, iç tüzüğe göre perşembe gününe kadar belirlenecek.

4 turdan sonuç çıkmadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçimi sabah saatlerinde UBP gurup toplantısında Zorlu Töre ve Faiz Sucuoğlu arasında başlamıştı.

Gizli yapılan oylamada UBP’li vekiller 13’e 10 oy farkla Zorlu Töre’nin aday olmasına karar vermişti.

Ancak Zorlu Töre 4 turda da 26’ı oyu bulamadı. Töre’nin 5’inci turda da salt çoğunluğun üzerinde oy alamaması halinde adaylığı düşecekti.

Üstel tüm vekillerle görüştü

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 4’üncü tur oylamasının ardından UBP’li tüm vekillerle tek tek görüşmüştü.

Ancak UBP yönetiminden çıkan karar başkanlık seçimine Kutlu Evren ile devam edilmesi yönünde karar üretildi.

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