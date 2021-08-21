UBP MYK tüzük değişikliğini onayladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tüzük değişiklik önerilerini onaylayarak, Parti Meclisi’ne sevk etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP MYK, UBP Parti Meclisi’nin geçen ay aldığı karar doğrultusunda oluşturulan “Tüzük Değişiklik Komitesi” tarafından yapılan çalışmaları ele aldı ve bazı değişikliklerle onaylayarak, Parti Meclisi’ne sevk etti.

MYK'da onaylanıp Parti Meclis'ne sevk edilen tüzük değişikliklerine göre UBP kurultayındaki oy verme ve sayım işlemleri pandemi nedeniyle 6 ilçede yapılacak; genel sekreterlik kalkacak ve yerine genel başkan yardımcıları getirilecek, kurultay da 2 yılda bir yerine 3 yılda bir yapılacak.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, konuyla ilgili açıklamasında, hedeflerinin; “Kıbrıs Türk halkının en büyük siyasal gücü, özünün temsilcisi Ulusal Birlik Partisi’nin tüzüğünde günün ihtiyaçları ışığında yeni bazı düzenlemeler yapmak” olduğunu belirtti.

Saner, amaçlarının, “parti üyelerinin oylarını daha yüksek oranda sandığa yansımasını sağlamak, istikrarlı bir yönetim oluşturmak ve yapılacak ilk erken seçimde partiyi tek başına iktidara taşımak” olduğunu vurguladı.

“OYUN OYNAMIYORUZ, MAÇ DA YAPMIYORUZ. SALGIN VAR”

Ersan Saner, “Oyun oynamıyoruz, maç da yapmıyoruz. Salgın var. Salgın koşullarında kurultay yapacağız ve 6 ilçemizde 17 bin üyemizin en iyi koşullarda en yüksek katılımla oy kullanmalarını istiyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türkü’nün güvenli geleceği, refah ve mutluluğu için tarihi görevleri olan bir partidir. Demokrasisini, katılımcılığını, kurumsallığını daha da güçlendirmiş bir Ulusal Birlik Partisi güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşam kalitesi artmış, refah seviyesi yükselmiş Kıbrıs Türk halkı demektir. Bizler, bu bilinçle, ülkemizin içinde bulunduğu salgın koşullarını da göz ardı etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

KURULTAY 24 EKİM’DE

Saner, UBP’nin 24 Ekim’de 22’nci Olağan Kurultayını yapacağını ve kurultayın Covid-19 salgını ile mücadele devam ederken gerçekleştirileceğini kaydetti.

UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun dün 6 İlçe Başkanı ile Parti Meclisi’nin kararıyla kurulan Tüzük Değişiklik Komitesi’yle ortak bir toplantı yaptığını, komitenin en başta salgın koşullarını ve 17 bini aşan üyenin iradelerinin en yüksek oranda sandığa yansımasını düşünerek yaptığı çalışmalarını bazı değişikliklerle onaylayarak Parti Meclisi’ne sevk ettiğini anlatan Saner, bu bağlamda UBP tüzüğünde yapılması önerilen değişiklikleri şöyle sıraladı:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

“Bilindiği üzere Partimizin Kurultayları tek merkezde gerçekleştirilmekte ve tek bir Başkanlık Divanı tarafından yönetilmekte idi.

Önerilen değişiklikle, Kurultayımızın tek merkezde toplanması, Başkanlık Divanı’nın da bu toplantıda seçilmesi, seçilen Başkanlık Divanı’nın, Kurultayı açarak oy verme işlemlerini yönetmek üzere, her ilçede alt divanlar görevlendirmesi mümkün olacaktır.

SEÇİM ALTI İLÇEDE

Bu şekilde, oy verme ve sayım işlemlerinin 6 ilçede gerçekleştirmesi ile bulaş riski azaltılarak katılımın artması, 17 bin üyemizin daha rahat bir şekilde iradelerini sandığa yansıtmaları amaçlanmaktadır.

Ayrıca oyların birleştirilmesi ve ilanı Başkanlık Divanı tarafından yapılacak olsa da 6 ilçede oylama ve oy ayrımı yapılacak olması nedeniyle gerek Genel Başkanlık, gerekse Parti Meclisi ve diğer organlar için gerçekleştirilecek oy verme, oy ayrım ve sayım işlemlerinde ciddi bir hızlanma ve zaman tasarrufu sağlanacak, sonuçlar daha erken açıklanabilecektir.

Merkez Yönetim Kurulu’nda onaylanan bir başka değişiklikle de Nisan ayı sonundan önce Merkez Yönetim Kurulu karar ile üye yapılan herkesin, Yüksek Seçim Kurulu’na üyeliklerin girişinde yaşanan gecikmeden etkilenmemeleri, oy kullanabilmeleri sağlanıyor.

Bu değişiklik önerisiyle kurultayda oy kullanabilmek için, partimize, kurultaydan asgari yüz seksen gün önce kayıt olma koşulu, yüz yirmi güne indiriliyor.

“ARTIK GENEL SEKRETERLİK OLMAYACAK”

Bir başka önemli değişiklik ise yönetimseldir.

22’nci Olağan Kurultayımızdan sonra artık UBP’de Genel Sekreterlik olmayacak, UBP Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları ile diğer yetkili organları tarafından sevk ve idare edilecek…

Buna göre, Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi üyeleri arasında bir Genel Başkan Birinci Yardımcısı, 5 de Genel Başkan İkinci Yardımcısı atayacak.

Genel Başkan Birinci Yardımcısı Genel Sekreter’in bugün üstlenmekte olduğu görevleri üstlenecek.

Genel Başkan İkinci Yardımcıları ise Genel Başkan’la, Genel Başkan Birinci Yardımcısı’nın birlikte belirleyecekleri, Merkez Yönetim Kurulu’nda onaylanacak görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalar yapacak.

Önerilen tüzük değişikliği ile Genel Başkanlık makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde Partimizi, Genel Başkan seçimi gündemi ile Kurultaya götürme görevi Parti Meclisi’ne ait olacak.

Merkez Yönetim Kurulu’muzda dün onaylanan, kamuoyuna açıklamak istediğimiz bir diğer tüzük değişiklik önerisi ise Olağan Kurultaylarımızla yetkili organlarımızın seçiminin hangi sıklıkla yapılacağıdır.

GENEL KURULLAR SİYASİ PARTİLERE YASASI UYARINCA 2 YIL YERİNE 3 YILDA BİR YAPILACAK

Bizim tüzüğümüz 2 yılda bir Genel Başkanlık ve diğer yetkili organlar için seçim yapılmasını içeriyordu ama Siyasi Partiler Yasası bu süreyi 3 yıl olarak düzenlemişti.

Yapılan değişiklikle tüzüğümüzü yasaya uyarlıyoruz.

Yani bu değişiklik ile, tüzüğümüzde olağan kurultayın düzenlenmesi ile ilgili iki yıllık süre üç yıla çıkarılmıştır.

Bunlara ek olarak, milletvekili adayı olacak ilçe başkanlarının görevlerinden istifa etmelerini gerekli kılan düzenlemenin değiştirilmesi önerilmiştir.

Buna göre milletvekili adayı olacak ilçe başkanları, adaylık müracaatı ile birlikte görevlerinden izne ayrılacaklar ve seçim sonrasında görevlerine devam edebileceklerdir.

Bunun yanında, mevcut tüzüğümüzde, genel veya erken genel seçimlerde milletvekili aday sıralamasını istisnai hallerde Parti Meclisi’ne veren ancak istisnaların ne olduğu belirtilmediğinden uygulanamayan düzenlemeye bu istisnaların ne olacağı hususunun eklenmesi önerilmiştir.

Dolayısıyla, erken seçim ilanını müteakip, 90 günden kısa sürede seçime gidilecek olursa veya kamu sağlığı, güvenliği söz konusu olduğu için aday sıralaması üyeye götürülemiyorsa, bu görevi Parti Meclisi yapacak.

Herkesin bilmesinde fayda görüyorum; Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının en büyük siyasal gücü, özünün temsilcisi Ulusal Birlik Partisi’nin tüzüğünde günün ihtiyaçları ışığında yeni bazı düzenlemeler yaparak parti üyelerinin iradelerinin daha yüksek oranda sandığa yansımasını sağlamak, istikrarlı bir yönetim oluşturmak ve yapılacak ilk erken seçimde partimizi tek başına iktidara taşımaktır.

Oyun oynamıyoruz, maç da yapmıyoruz. Salgın var. Salgın koşullarında kurultay yapacağız ve 6 ilçemizde 17 bin üyemizin en iyi koşullarda en yüksek katılımla oy kullanmalarını istiyoruz. 5 ilçemizdeki 12 bine yakın üyemizi Lefkoşa’ya getirmek mi daha doğru olur, yoksa ilçelerinde oy kullanmalarını sağlamak mı?

Yapılan değişiklikler partimiz ve ülkemizin yararınadır.

Çok demokratik ve verimli bir çalışma yapan Merkez Yönetim Kurulu ile Tüzük Değişiklik Komitemize teşekkür ederim.

Takdir, Parti Meclisi ve üyelerimizindir.”