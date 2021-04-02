UBP MYK'sı toplanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün saat 16.00’da toplanacak.

UBP Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda UBP Genel Başkanının kovid-19 ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili MYK’ya bilgil verecek.

MYK’nın gündeminde ayrıca UBP genel sekreterliği, UBP olağan kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erken seçimi ve UBP’ye üyelik konusu ile üyelik başvurularının ele alınması konuları bulunuyor.

Toplantının, salgın tedbirleri sağlanarak UBP’nin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binasında yapılacağı bildirildi.

