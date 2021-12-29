UBP, milletvekili adaylarını şölenle tanıttı

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin bu heyecanı, mücadeleci duruşu ve coşkusu oldukça, UBP’nin 23 Ocak’ta tek başına iktidara gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adaylarını YDÜ AKM’de düzenlenen etkinlikle tanıttı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan, Başbakan Faiz Sucuoğlu, etkinliğe eşi Ece Sucuoğlu ile birlikte katıldı.

YDÜ AKM’ye gençlerin eşliğinde meşalelerle yürüyerek giren UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu’nu, AKM girişinde partililer karşıladı.

Etkinlikte konuşma yapan Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Mustafa Akyön ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC’nin artık tek partili bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve bunu başaracak olan tek partinin de tek başına iktidar olacak olan UBP olduğunu vurguladılar.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin bu heyecanı, mücadeleci duruşu ve coşkusu oldukça, UBP’nin 23 Ocak’ta tek başına iktidara gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Başbakan, UBP’nin birinci parti olmak gibi bir gayesi olmadığını, UBP’nin tek başına iktidar olma hedefi olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, muhalefetin UBP’nin maaşları ödeyemeyeceğini beklediğini ama dünden beridir seslerinin çıkmadığını kaydederek, “Çünkü biz 1 milyar 218 bin TL ödeme yapıyoruz. Anavatan Türkiye her sıkışılan dönemde Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur” dedi.

Sucuoğlu, “UBP’li olmanın olmazsa olmazının iki nedeni vardır. Bunun birisinin KKTC diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti sevgisidir. Bazıları son dönemlerde ‘yaptık yaparız’ diye söylemlere başladı. Ama bunu unutmasınlar yapmak UBP’nin işidir. Onlar bozar UBP yeniden yapar. Bu ülkede tüm büyük projelerin hatta kurulan KKTC’nin altında UBP’nin imzası vardır. İktidar işi mücadele, inanma, sabır işidir işte bu UBP de mevcuttur. Dolayısı ile onlar bozacak biz düzelteceğiz, onlar dibe indirecek biz yükselteceğiz” dedi.

Ülkede sağlığın iyi yönetilmesi, yatırımların tamamlanması ve uzun vadeli ekonomik politikaların yaratılması için uzun vadeli bir iktidara ihtiyaç olduğunu yineleyen Başbakan, bunun da UBP’nin tek başına iktidar olarak kuracağı 5 yıllık bir hükümet ile olacağını söyledi.

Başbakan, “Kısa süreli istikrarsız hükümetlerden dolayı ülke sıkıntılar yaşıyor. Bunların çözümü tek başına iktidardır. İşte tek başına iktidar olacak parti de UBP’dir. Önümüzde bir aydan daha az bir süre kalmıştır. Bu ülkeyi ekonomik anlamda ortaya koyacağı vizyon ve atacağı düzgün adımlarla kurtaracak tek parti sağlam kadroları ile UBP’dir” dedi.

Sucuoğlu konuşmasının sonunda tüm adaylara başarılar diledi.

Başbakan’ın konuşmasının ardından 50 adayın tanıtımı yapıldı.