“Her geçen gün büyüyen bir güce dönüşüyoruz”

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, seçim çalışmalarına Bankacılık Sektörü ile devam etti.

Bazı bankaların genel merkezlerini ziyaret ederek çalışanlar ve üst düzey yöneticiler ile bir araya gelen Başman, görüşlerini paylaştı, yöneticilerin sektörel beklentilerini dinledi.

Başman, banka ziyaretlerini sektöre verdiği önemi göstermek açısından programlarına aldıklarını belirtti.

Üretim ve istihdamın ana dinamiğinin yatırım, yatırımın dinamiğinin de kaynağa kolay ulaşım olduğuna vurgu yapan Başman, “2000 krizinin ardından bankacılık sektörü gelişti, güçlendi. Bankalarda var olan kaynağı yatırım için finansmana çevirmek merkezi hükümetlerin elinde. Son dönemde, UBP’li hükümetler bu kaynağı krediye döndürmekte son derece başarılı. Bu nedenle bankacılık sisteminin güçlü olmasını önemsiyoruz” dedi.

Bankacılık sektörünün güçlü bir devletin yapı taşlarından biri olduğuna işaret eden Başman, istikrarlı siyasi ve ekonomik yapının temel hedefleri olduğunu kaydetti.

Başman, “Seçimde gücümüze güç katmak istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak için her kesimin, özellikle de bizleri çok yakından tanıyan finans dünyasının oyunu talep ediyoruz. İlk günden bugüne çok yol aldık. Her geçen gün büyüyen bir güce dönüşüyoruz” dedi.

