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UBP Milletevekili aday listesini YSK'ya sundu

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UBP Milletevekili aday listesini YSK'ya sundu
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Ulusal Birlik Partisi 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan milletvekilliği genel seçimlerine yönelik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'na sundu.
YSK'ya sunulan sıralı aday listesi şöyle:
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