“Mesarya’yı kalkındıracağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 25 Aralık Yerel seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bölge sorun ve sıkıntılarının altını çizen Özer, Mesarya’yı daha güzel ve yaşanabilir bir bölge haline getirmek için projelerini bölge halkıyla paylaştı.

Özer, halkın ulaşabileceği birçok noktaya ATM ve su yükleme noktalarının konuşlandırılacağını, Mesarya Bölgesi’nin yüz ölçümünden de yararlanarak yatırımcıları teşvik edecek projelerle bölgenin kalkınacağını, Mesarya için çalışacaklarını kaydetti.

Bölge insanın taleplerinin büyük olmadığını, rutin belediyecilik hizmetleri değil bunun yanında sosyal belediyecilik ile sivil toplum örgütlerinin içinde olacağı, festival, spor faaliyetlerinin içinde olacağı sosyal bir belediyecilik anlayışı ile yönetimde olacağını kaydeden Özer,” Tek başına hiçbir şey herkesle çok şeysin. Bu kurumlar halkın kurumları bu nedenle tüm Mesarya halkını kucaklayan bir belediye olması lazım” dedi.

‘Huzur Parkları’, Yaşlı ve Engelli Merkezleri’ ‘Belediyem Yanımda’ projelerinden bahseden Özer, “Bölgede 65 yaş üstü bin 200’ün üzerinde yaşlılarımızın olduğunu tespit ettik. 450 civarı engelli vatandaşlarımız var. Sosyal yardım alan insanlarımız var. Bu proje ile yaşlılarımızın küçük çaplı sağlık kontrolleri yapılacak, faaliyetler ile evinde kalmayacak” diye konuşu.

