UBP Kurultayı yarın yapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) olağanüstü kurultayı yarın yapılıyor.
Faiz Sucuoğlu'nun istifasıyla boşalan genel başkanlık için Başbakan, Girne Milletvekili Ünal Üstel aday oldu.
UBP’den verilen bilgiye göre, kurultay, saat 10.00’da YDÜ – AKKM’de yapılacak.
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