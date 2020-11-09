UBP kurultayı 14 Kasım'da tek adaylı yapılacak

Ulusal Birlik Partisi'nin 14 Kasım 2020 Cumartesi günü kurultaya gideceği öğrenildi.

UBP'nin cumartesi günü gerçekleştireceği kurultayda tek adayın UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in olacağı belirtildi.

UBP Meclis Grubu'nun bu sabah tavsiye kararı aldı. Parti Meclisi toplanacak. PM onayı ile tek adaylı kurultay yapılacak.