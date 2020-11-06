"UBP ile hükümet kurma söz konusu olması halinde yetkili kurullarda değerlendirilir"

Erhürman, hiçbir siyasi parti ile görüşme yapmadıklarını, UBP ile hükümet kurma söz konusu olması halinde bunun yetkili kurullarında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi(UBP) ile koalisyon olasılığı ile ilgili olarak, konunun önce parti yetkili kurullarında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevi ile ilgili siyasi parti başkanları ile başlattığı temaslar kapsamında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı da kabul etti.

Tufan Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, teamüller gereği Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini, Meclis’te en çok milletvekilini bulunduran UBP’nin bir milletvekiline, mevcut şartlarda UBP Parti Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner’e vermesini beklediklerini söyledi.

Saner’in de teamüller gereği mecliste vekili bulunan siyasi partilerle bir ön görüşme yapmasını beklediklerini ifade eden Erhürman, görevi alan partinin 15 günde bakanlar kurulunda yer alacak isimleri Cumhurbaşkanı’na vermesi gerektiğini de belirtti ve “Biz de Cumhurbaşkanı’na teamüllerin aşılmaması gerektiğini, doğru yöntemlerin uygulanması gerektiğini, görevin birincil olarak Hamza Ersan Saner’e verilmesi gerektiğini söyledik” dedi.

“HİÇBİR SİYASİ PARTİ İLE GÖRÜŞME YAPMADIK”

UBP ile hükümet kurulma olasılığının sorulması üzerine Erhürman, hiçbir siyasi parti ile görüşme yapmadıklarını, UBP ile hükümet kurma söz konusu olması halinde bunun yetkili kurullarında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmişteki UBP ile CTP koalisyonunun Partideki yansımasının ne olduğunun sorulması üzerine Erhürman, “CTP’de parti içi demokrasi son derece önemlidir. Kurullar konuşup bir karar üretmedikçe herhangi bir değerlendirme yapmam doğru olmaz” dedi.