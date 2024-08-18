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UBP, İlçe Örgütleri'nde seçim heyecanı sürüyor

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UBP, İlçe Örgütleri'nde seçim heyecanı sürüyor
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Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), örgüt başkanlıkları seçim süreci devam ederken, bugün ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları seçimi için sandık başına gidildi.
Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İlçe Kongrelerimizde bugün oy verme heyecanı var. İlk seçim merkezi ziyaretimizi Girne ilçemizde gerçekleştirdik. Oyumuzu da kullandık. Partililerimizin gözlerindeki heyecan UBP’nin gelecekteki zaferlerini şimdiden müjdeliyor. Tüm üyelerimizi kucaklıyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum. UBP kazanacak KKTC kazanacak. Zafer UBP’nin olacak. İstikrar sürecek, iktidarımız sürecek."
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