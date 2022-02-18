UBP, HP’den yanıt bekliyor

UBP heyeti, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün HP ile bir kez daha bir araya geldi. UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, HP Parti Meclisi içerisinde değerlendirmelerin yapılıp, kendilerine dönüş yapmalarını beklediklerini kaydetti



Ulusal Birlik Partisi bir yandan UBP-DP- YDP hükümeti için pürüzleri gidermeye çalışırken öte yandan da UBP-HP modeli için nabız yokladı.

HP ile UBP’li yetkililer dün bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde prensipler konusunda uzlaşı sağlandı. Bakanlık paylaşımı konusunda ise UBP’nin bazı şartları oldu.

Olası UBP-HP hükümetinde HP’ye tek bakanlık verilecek. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı dışında hangi bakanlık istenirse UBP bunu kabul edecek.

Görüşmede verilecek tek bakanlığın altının kuvvetli şekilde doldurulacağı garanti edildi.

HP’den istediği daire ve kurumlarla ilgili çalışma yapması istendi ve bugün yeniden bir görüşme yapılması kararlaştırıldı.

HP’nin toplanıp konuyu enine boyuna masaya yatıracağı ve bugünkü görüşmede hangi bakanlık kurum ve kuruluşları isteyeceğini net bir şekilde ortaya koyacağı öğrenildi.

HP içerisinde iki grup var. Bunlardan ilki bu dönemde hükümete girilmemesi gerektiğini savunurken bir diğer grup ise bir bakanlık dahi olsa hükümete girmek alınacak bakanlığın icraat yapabilmesi için güçlü şekilde takviye edilmesini şartıyla hükümette olmayı savunuyor.

TATAR DEVREDE.. DP İLE YAKINLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan UBP-DP-YDP modelinde de önceki güne göre dünkü görüşmelerde ciddi şekilde

DP’nin uhdesinde olan kurumlar korunacak üzerine Kültür ve Gençlik gibi bazı eklemeler de DP’ye teklif edildi. DP’nin de Başbakan

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın devreye girerek iki partiyi yakınlaştırdığı kaydedildi. Ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün Halkın Partisi (HP) ile ikinci görüşmeyi de gerçekleştirdi.

Dün saat 11.00’de yapılan görüşmede, birlikte hükümet kurulması halinde ne gibi çalışmalar yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşmeye dair soruları yanıtlayan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini, HP Parti Meclisi içerisinde değerlendirmelerin yapılıp, kendilerine dönüş yapmalarını beklediklerini kaydetti.

Sucuoğlu, diğer siyasi partilerle henüz ayarlanmış bir görüşmelerinin olmadığını ancak gün içerisinde çalışmaların süreceğini belirtti.

Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne de dün yazılı olarak dönüş yaptıklarını belirterek, CTP’den cevap beklediklerini ifade etti.

ÖZERSAY: “VİZYONUMUZU ORTAYA KOYDUK”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, görüşmede birlikte hükümet kurulduğu takdirde, hangi icraatların ve çalışmaların yapılabileceği hakkında görüşlerini ve vizyonlarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Henüz ayarlanmış bir üçüncü görüşme olmadığını söyleyen Özersay, görüşmelerin pazarlık aşamasına geçmediğinin ve sürecin henüz başında olunduğunun altını çizdi.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, UBP lideri Faiz Sucuoğlu ile yaptıkları görüşmenin henüz pazarlık değil başlangıç aşaması olduğunu vurgularken, parti olarak vizyonlarını ve hassas oldukları ilkelerini kendileri ile paylaştıklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi bir yandan UBP-DP- YDP hükümeti için pürüzleri gidermeye çalışırken öte yandan da UBP-HP modeli için nabız yokladı.HP ile UBP’li yetkililer dün bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde prensipler konusunda uzlaşı sağlandı. Bakanlık paylaşımı konusunda ise UBP’nin bazı şartları oldu.Olası UBP-HP hükümetinde HP’ye tek bakanlık verilecek. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı dışında hangi bakanlık istenirse UBP bunu kabul edecek.Görüşmede verilecek tek bakanlığın altının kuvvetli şekilde doldurulacağı garanti edildi.HP’den istediği daire ve kurumlarla ilgili çalışma yapması istendi ve bugün yeniden bir görüşme yapılması kararlaştırıldı.HP’nin toplanıp konuyu enine boyuna masaya yatıracağı ve bugünkü görüşmede hangi bakanlık kurum ve kuruluşları isteyeceğini net bir şekilde ortaya koyacağı öğrenildi.HP içerisinde iki grup var. Bunlardan ilki bu dönemde hükümete girilmemesi gerektiğini savunurken bir diğer grup ise bir bakanlık dahi olsa hükümete girmek alınacak bakanlığın icraat yapabilmesi için güçlü şekilde takviye edilmesini şartıyla hükümette olmayı savunuyor.Öte yandan UBP-DP-YDP modelinde de önceki güne göre dünkü görüşmelerde ciddi şekilde yol alındı. UBP’nin daha önceki teklifinde DP’nin kontrolünde olan Kooperatif Mukayyitliği, Şehircilik, Kalkınma Bankası gibi kritik yerleri alıp yerine kültür dairesini vermesi ve tepkiye neden olan konuda geri adım atıldı.DP’nin uhdesinde olan kurumlar korunacak üzerine Kültür ve Gençlik gibi bazı eklemeler de DP’ye teklif edildi. DP’nin de Başbakan Faiz Sucuoğlu ’nun “çarşaf gibi istekler listesi” olarak nitelediği takleplerinin bir çoğundan geri adım attığı ve bir uzlaşıya gidilmesinin yolu açıldığı öğrenildi.Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın devreye girerek iki partiyi yakınlaştırdığı kaydedildi. Ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.Ulusal Birlik Partisi (UBP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün Halkın Partisi (HP) ile ikinci görüşmeyi de gerçekleştirdi.Dün saat 11.00’de yapılan görüşmede, birlikte hükümet kurulması halinde ne gibi çalışmalar yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.Görüşmeye dair soruları yanıtlayan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini, HP Parti Meclisi içerisinde değerlendirmelerin yapılıp, kendilerine dönüş yapmalarını beklediklerini kaydetti.Sucuoğlu, diğer siyasi partilerle henüz ayarlanmış bir görüşmelerinin olmadığını ancak gün içerisinde çalışmaların süreceğini belirtti.Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne de dün yazılı olarak dönüş yaptıklarını belirterek, CTP’den cevap beklediklerini ifade etti.HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, görüşmede birlikte hükümet kurulduğu takdirde, hangi icraatların ve çalışmaların yapılabileceği hakkında görüşlerini ve vizyonlarını ortaya koyduklarını kaydetti.Henüz ayarlanmış bir üçüncü görüşme olmadığını söyleyen Özersay, görüşmelerin pazarlık aşamasına geçmediğinin ve sürecin henüz başında olunduğunun altını çizdi.Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, UBP lideri Faiz Sucuoğlu ile yaptıkları görüşmenin henüz pazarlık değil başlangıç aşaması olduğunu vurgularken, parti olarak vizyonlarını ve hassas oldukları ilkelerini kendileri ile paylaştıklarını belirtti.