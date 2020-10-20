UBP erken kurultay kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis grubu bu sabah saat 09.30’da toplandı.

Meclis’te gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve önümüzdeki günlerde partinin izleyeceği yol ele alındı.

Toplantı sonunda UBP'nin erken kurultay yapma kararı aldığı bildirildi.

Kurultay'ın ise 15 gün içinde yapılması için tavsiye kararı alındığı ancak henüz tarih konusunun tartışıldığı kaydedildi.