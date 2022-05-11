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UBP'den Üstel'e oybirliğiyle onay

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UBP'den Üstel'e oybirliğiyle onay

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi “hükümetin kurulması” gündemiyle saat 15.15’te  YDÜ Büyük Kütüphane’de  toplandı.
Toplantıda Ünal Üstel kürsüde konuşma yaptı.
Üstel'in konuşmasının ardından oylamaya geçildi ve oy birliği ile Ünal Üstel'e hükümeti kurma görevi verildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesinin ardından Pazartesi günü UBP MYK toplanmıştı. 

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