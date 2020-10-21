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UBP'de kurultay tarihi belirlendi

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UBP'de kurultay tarihi belirlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genişletilmiş Merkezi Yönetim Kurulu, parti kurultayının ilk turunun 31 Ekim'de ikinci turunun 6 Kasım'da yapılması için tavsiye kararı üretti. UBP Parti Meclisi şu sıralar kararı görüşüyor.
UBP'nin yetkili organları kurultay tarihini belirlemek üzere toplandı. 
Ersin Tatar’ın ant içerek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla boşalacak UBP parti başkanlığı görevini kimin yürüteceğini belirlemek üzere yapılacak kurultayla ilgili ilk değerlendirme UBP Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu’nda yapıldı. Tatar'ın başkanlık ettiği toplantı,16.00 sıralarında başladı, 17.30 sıralarında tamamlandı.
MYK'nın ardından 17.30 sıralarında UBP Parti Meclisi toplandı. Parti Meclisi’ne de Tatar başkanlık ediyor. Ersin Tatar, son kez başkanlık ettiği PM toplantısı öncesinde veda konuşması yaptı, birlik beraberlik mesajı verdi.
UBP Meclis grubu, dün sabah toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirmiş, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar’ın ant içerek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla boşalacak parti başkanlığı için mümkün olan en kısa sürede seçim yapılması yönünde görüşünü ortaya koymuştu.

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