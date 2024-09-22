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UBP'de Başkan yeniden Ünal Üstel

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UBP'de Başkan yeniden Ünal Üstel
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultay'ında genel başkanlık oy sayım işlemleri tamamlandı. Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı olarak seçildi.

Kullanılan 10 bin 134 oyun tümünün sayımı sabah 06.40'ta tamamlandı.

Buna göre Ünal Üstel 6 bin 555, Hasan Taçoy 3 bin 284, Ahmet Melih Karavelioğlu 121 oy aldı, 176 oy geçersiz sayıldı.

Tüm sandıkların sonuçlarına göre, Ünal Üstel  yüzde 65,8  Hasan Taçoy  yüzde 33,0 , Ahmet Melih Karavelioğlu yüzde 1,2 oy oranına sahip.
ÜSTEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

 UBP’nin 23.Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Ünal Üstel, zafer konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Üstel, “Kurultayın kazanan-kaybedeni yok. Kazanan KKTC ve UBP’dir. Dün dünde kaldı, biz yarına bakacağız. 2027’ye kadar kesintisiz istikrarla iktidarda hizmete devam edeceğiz” dedi.
Atatürk Spor Salonu’nda dün sabah başlayan kurultayda genel başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Üstel, tüm partililere teşekkür etti.
 

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