UBP'de aykırı bir ses daha

Zayıflamak için Mide ameliyatı olan UBP Milletvekili Hasan Küçük, kendisine yönelik iyi dilek temennilerine karşılık anlamlı bir paylaşım yaptı.

Hasan Küçük, “ Dostlar arayıp soruyor istediğin bir şey var mı diye: EVET var! TMT ruhu ile devletini yüceltecek , halkının refahını geliştirecek ve kalkındıracak dava arkadaşlarımın artmasını istiyorum. İsteğim bu , bunun için siyaset mücadelesi” dedi.

