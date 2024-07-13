UBP'de aykırı bir ses daha

Zayıflamak için Mide ameliyatı olan UBP Milletvekili Hasan Küçük, kendisine yönelik iyi dilek temennilerine karşılık anlamlı bir paylaşım yaptı.
Hasan Küçük, “ Dostlar arayıp soruyor istediğin bir şey var mı diye: EVET var! TMT ruhu ile devletini yüceltecek , halkının refahını geliştirecek ve kalkındıracak dava arkadaşlarımın artmasını istiyorum. İsteğim bu , bunun için siyaset mücadelesi” dedi.
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