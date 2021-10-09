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UBP'de 4 ilçe kongresi yapıldı

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UBP'de 4 ilçe kongresi yapıldı

Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) 22'nci Olağan Kurultay sürecinde Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke İlçe Kongreleri gerçekleştirildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner 4 İlçe Kongre merkezlerini ziyaret ederek başarılar diledi.

Saner 4 kongre ile ilgili açıklamasında UBP'nin bir kez daha katılımcılık ve demokrasi bakımından da ülkenin lider partisi olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Saner, "Ulusal Birlik Partisi güçlü olmalıdır. Birlik ve beraberliğini en yüksek seviyeye getirmeli, yönetimde istikrarı sağlamalıdır. Ülkenin UBP'nin başarısına, hizmetlerine ihtiyacı vardır. UBP'nin başarısı demek ülkenin başarısı demektir. Bu ülkeye kalıcı hizmetler veren ve verebilecek olan yegane parti UBP'dir. Ben demokrasimize, partimize kongrelerimizle, kurultay sürecimizle katkı sağlayan herkese bir kere daha candan teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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