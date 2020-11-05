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UBP'de 2. tur yapılmayacak

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UBP'de 2. tur yapılmayacak
Ulusal Birlik Partisi’nde 2 adayın da seçimden çekilmesi ile cumartesi günü yapılacak kurultay yapılmayacak. Olağanüstü Kurultayın divan başkanı Zorlu Töre, partideki toplantı ardından yaptığı açıklamada her iki adayın da seçimden çekilmesi nedeniyle cumartesi yapılacak kurultayın yapılmayacağını söyledi. 
Aldığımız bilgilere göre, parti merkezinde yapılan toplantı sırasında Faiz Sucuoğlu'nun önce toplantıyı terke ettiği daha sonra yeniden toplantıya döndüğü belirtildi.
Bu arada UBP tabanın bu karardan büyük rahatsızlık duyduğu da aldığımız bilgiler arasında. 
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