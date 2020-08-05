Saner, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın UBP adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını ve UBP’nin hiçbir şekilde geri adım atmasının mümkün olmadığını, Çatı adayı çıkmasının pek de kolay olacağını sanmadığını ifade eden Saner, “Her partinin adayı var. UBP bu saatten sonra çatı aday gibi bir şeyle uğraşmaz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara ziyaretinin amacının Kovid-19 süreci içinde oluşan ekonomik durumu görüşülmesi ve ekonomik protokolün incelenmesi olduğunu söyledi.

Saner, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın UBP adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını ve UBP’nin hiçbir şekilde geri adım atmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çatı adayı çıkmasının pek de kolay olacağını sanmadığını ifade eden Saner, “Her partinin adayı var. UBP bu saatten sonra çatı aday gibi bir şeyle uğraşmaz” dedi.

BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk olan UBP Genel Sekreteri Saner, ülke gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

“ÜÇÜNCÜ EKONOMİK PAKET ŞEKİLLENECEK”

Saner, ilgili yazıyı gördüğünü Başbakan Ersin Tatar’la, Başbakan Yardımcısı Özersay’a hükümet adına Kovid-19 süreci içinde oluşan ekonomik durumu görüşülmesi ve ekonomik protokolün incelenmesi için bir davet yapıldığını söyledi.

UBP Genel Sekreteri, üçüncü ekonomik paketin bu görüşmenin ardından şekilleneceğini belirtti.

Saner, bir soru üzerine yeni hükümet arayışları bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtladı.

Saner şöyle konuştu:

“Hatırlayacaksınız bir parti başkanı ortağımızın kendisini hükümet için aradığını açıklamıştı. Hükümet ortağımızla imar planı konusunda birtakım sıkıntılar da vardı. O nedenle bir yoklama yapılmış olabilir ama bu konu yetkili kurullarımıza gidecek kadar ciddiyet kazanmadı. Zaten UBP yetkili kurullarından başkası buna karar veremez.”

Saner, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hükümet ve diğer konulardaki dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki soruyu da cevaplandırdı.

Saner, “Esas cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı bunlar ortaya çıkıyor. Ama şu anda durum netleşti gibi…Sayın Akıncı TDP’nin, Sayın Erhürman CTP’nin, Sayın Özersay HP’nin, Sayın Denktaş DP’nin, Sayın Arıklı YDP’nin adayıdırlar… Sayın Ersin Tatar da UBP’nin adayıdır. Sayın Tatar’ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki güçlü duruşu bazı adayların ortaya çıkmasında ve bazı formüllerin konuşulmasında etkili oldu” şeklinde konuştu.

“Çatı aday konusunun bir süredir gündemde olduğunu ancak bu söylemler karşısında UBP’nin dimdik durduğunu” kaydeden Saner, Ersin Tatar’ın UBP olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mutlaka yarışacağını UBP’nin hiçbir şekilde geri adım atmasının mümkün olmadığını söyledi.

“HÜKÜMETE SALDIRMAK SADECE MUHALEFET OLSUN DİYE YAPILAN BİR İŞTİR”

Kovid-19 sürecine de değinen UBP Genel Sekreteri Saner, sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Ersan Saner, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Rakamlar ortadadır. Hastanede tedavi gören vaka sayımız sadece 11’dir. Elimizde henüz kullanma ihtiyacı duymadığımız 170 adet solunum cihazı vardır. Güney Kıbrıs’tan çok çok iyi durumdayız. Bunları görmeyip hükümete saldırmak sadece ve sadece muhalefet olsun diye yapılan bir iştir”

“EKONOMİ YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANIYOR”

Saner, ekonominin de yavaş yavaş toparlanmakta olduğunu belirtti ve devletin geçen ay topladığı verginin normalde toplananın üzerinde olduğunu ifade etti.