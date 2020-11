"UBP bir görev partisidir"

UBP “İki milletvekilinin kurultayda adaylıktan feragat etmesi parti sevgilerinin, Kıbrıs Türkü’ne hizmeti her şeyden önde tutmalarının. Şahsi beklenti yerine halkın çıkarlarını gözetmelerinin, efendiliklerinin bir sonucu”

“Ulusal Birlik Partisi bir görev partisidir” denilen yazılı açıklamada, “Görevi, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içinde geleceğe yürümesi, kendi devletini yaşatıp yüceltmesi Anavatan Türkiye ile ilişkilerin hep daha ileri, daha verimli ve güzel noktalara taşınmasıdır. Tabandan tabana tüm Ulusal Birlik Partililer şahsi menfaat ve beklentilerinden uzan aynı ülkü etrafında birleşmiştirler. Her şeyden önce ülke, halk gelir” ifadeleri kullanıldı.

Partinin tüm organları, milletvekilleri, Bakanları, Başbakanlarının bu anlayışla hareket ettiği ve milletin, halkın, partinin çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal Birlik Partisi son olarak 11-18 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini halkımızın takdiri ile başarı ile tamamladı ve Genel Başkanı’nı Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Ardından ise Genel Başkanlık seçiminin yaşandığı bir kurultay sürecine girdik. İlk turu başarı ile tamamladık ve en çok oyu alan iki çok değerli milletvekilimiz olan Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu ile Sayın Hasan Taçoy ikinci turda yarışma hakkını elde ettiler.

Ne var ki, iki arkadaşımızın gayet seviyeli ve dostane götürdükleri ikinci tur sürecinde bir kutuplaşma ihtimalinin doğması ve bunun partimizin birliğine, beraberliğine zarar verebileceğinin saptanması üzerine Parti Meclis Grubumuz toplanmış ve Divan Başkanlığımızı üstlenen Sayın Zorlu Töre’nin de katılımı ile yaptığı değerlendirme sonrasında basına gereken açıklamalar iletilmiştir.

Kimse yapılan spekülasyonlara, gerçek dışı iddialara kulak vermesin. İki milletvekilimizin adaylıktan feragat etmesi parti sevgilerinin, Kıbrıs Türkü’ne hizmeti her şeyden önde tutmalarının, şahsi beklenti yerine halkın çıkarlarını gözetmelerinin, efendiliklerinin bir sonucudur.”

UBP’den yapılan açıklamada, “Bu iki milletvekilimiz inşallah önümüzdeki yıllarda da kendi takdirleri, partililerimiz ile halkımızın destekleri ile Ulusal Birlik Partisi’ne, ülkemize, halkımıza çeşitli görevlerde hizmet veremeye devam edeceklerdir. Ama esas olan UBP’dir, halktır, vatandır. Devlettir. Esas olan hizmettir. Ulusal Birlik Partisi dün olduğunu gibi bugün de yarın da halka hizmete devam edecektir.” denildi.