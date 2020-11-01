banner480
banner69
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
12 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
17 0
 
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
58 0
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
24 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
52 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
banner529

UBP Başkanı 2. tura kaldı

banner476

UBP Başkanı 2. tura kaldı
UBP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda 6801 oy sayıldı. UBP Kurultayı’ndan 2’nci Tur sonucu çıktı. İlk turda Dursun Oğuz: 688, Ünal Üstel:  575, Faiz Sucuoğlu: 2706, Nazım Çavuşoğlu: 691 Hasan Taçoy: 2102 oy aldı. Geçersiz oy: 39

Bugün adaylardan biri salt çoğunluk sağlayamadığı için, seçim en çok oy alan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy arasında bir hafta sonra, 7 Kasım’da tekrarlanacak.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.