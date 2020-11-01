UBP Başkanı 2. tura kaldı

BP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda 6801 oy sayıldı. UBP Kurultayı’ndan 2’nci Tur sonucu çıktı. İlk turda Dursun Oğuz: 688, Ünal Üstel: 575, Faiz Sucuoğlu: 2706, Nazım Çavuşoğlu: 691 Hasan Taçoy: 2102 oy aldı. Geçersiz oy: 39

Bugün adaylardan biri salt çoğunluk sağlayamadığı için, seçim en çok oy alan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy arasında bir hafta sonra, 7 Kasım’da tekrarlanacak.