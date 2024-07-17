UBP 23. Olağan Genel Kurulu 21 Eylül Cumartesi yapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23’üncü Olağan Kurultay sürecinin başladığını kaydederek, sürecinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurulu 21 Eylül Cumartesi yapılacak.UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, UBP parti meclisinin 8 Temmuz’da aldığı karar ve tüzüğün 21. Maddesi uyarınca kurultay Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 9.00’da başlayacak.Genel Başkanlık için adaylık başvuruları, 22 Temmuz'dan 19 Ağustos'a kadar mesai saatlerinde yapılabilecek.Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için adaylık başvuruları da aynı tarihler arasında kabul edilecek.Aday olacaklar müracaatlarını, istenilen belgelerle UBP Genel Sekreterliği’ne yapacak.Talep edilen belgeler şöyle;“Başvuru dilekçesi, KKTC kimlik kartı sureti, Adli Sicil Belgesi, Özel Bağış Makbuzu ve kısa özgeçmiş”

Hasipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 229 örgüt, 6 ilçe başkanlığı yönetimleri ve genel başkanlık seçimlerine ilişkin sürecin 22 Temmuz’dan itibaren başlayacağını belirterek, kararın alınmasında katkısı olan Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e, milletvekillerine, ilçe başkanlarına, MYK ve Parti Meclisi’ne teşekkür etti.

“Her kademesinde demokrasinin gereği partimizin her bir ferdi ülkemize hizmet yolunda çalışmalarına devam edecektir.” diyen Hasipoğlu, şunları belirtti:

“Bugüne kadar gücünü halkın birliğinden almış, Kıbrıs Türk halkına, refah dolu bir gelecek, kendi toprakları üzerinde aklı hür, vicdanı hür bir gençlik yaratmak, Anavatan Türkiye’mizin ebedi desteğiyle başta Türk dünyası olmak üzere dış dünya ile daha güçlü bağlar kurmak için var gücüyle hizmet etmeye çalışan partimiz, çalışmalarını büyük bir yoğunlukla devam ettirme kararlılığındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Kurultay sürecinin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan herkesi sevgiyle kucaklar, partimiz ve ülkemiz için çalışıp bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimi rahmete anarım.

Birlik içinde, güçlü biçimde nice kurultaylar diliyorum.”