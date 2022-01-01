“Türkiye’den ciddi kaynak akışı oldu”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu,geçen hafta KKTC’ye Anavatan tarafından ciddi miktarda kaynak akışı olduğunu belirtti

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının eğitim, yetenek, pratik zeka, bilgi ve tecrübe anlamında hiç kimseden eksiği olmadığını ifade ederek, “Bizde tek sıkıntı istikrasız hükümetlerdir” dedi.

Sucuoğlu, ülkede radikal kararları alacak ve ülkenin önünü açacak, 5 yıllık tek partili istikrarlı bir iktidar yaratılması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

“KKTC - Türkiye ilişkilerine” de değinen Başbakan Sucuoğlu, belli çevrelerin her zaman için “KKTC ile Türkiye’nin arasını açma” çabasında olduklarını ifade etti, Türkiye ile imzalanan mali protokol gereği geçen hafta KKTC’ye Anavatan tarafından ciddi miktarda kaynak akışı olduğunu belirtti.

Dövizdeki dalgalanmanın, ekonomik kriz yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Sucuoglu, hem kendisinin hem de Maliye Bakanlığı’nın geceyi gündüze katarak eldeki imkanlar çerçevesinde çok ciddi çalışmalar ve açılımlar yaptıklarını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, “Bizim hükümetimiz 47 gündür görevdedir. Biz, seçilme gailesi olmadan radikal kararlar almak için kelle koltukta gidecek şekilde bir ekonomik siyaset izleyeceğiz dedik. Ama bu da 23 Ocak’tan sonra olacak. Çünkü seçim yasakları var. Halkımız biraz sabretsin. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan tek partili istikrarlı 5 yıllık bir hükümettir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının eğitim, yetenek, pratik zeka, bilgi ve tecrübe anlamında hiç kimseden eksiği olmadığını ifade eden Başbakan “Bizde tek sıkıntı istikrasız hükümetlerdir. Duygusallığı, gör beni göreyim seni politikasını bırakmalıyız. Biz bu ülkede radikal kararları alacak ve ülkenin önünü açacak, 5 yıllık tek partili istikrarlı bir iktidar yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, koalisyon hükümetlerinde hükümet ortaklarının hep aynı görüşte olmadığını vurgulayarak, bunun da atılacak adımlarla, radikal kararların önünü kestiğini söyledi.

23 Ocak’taki seçimin büyük önem taşıdığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, ülkeye sıcak paranın gelebilmesi için radikal kararları alabilecek tek partili bir hükümet gerektiğini, bunun da sadece UBP’nin işi olduğunu vurguladı.

KKTC’ye olan inanç ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sevgisi için olmazsa olmaz vurgusunu yineleyen Sucuoğlu, “Bunların biri eksikse UBP’li olamazsınız” dedi.

Sucuoğlu, UBP ile Türkiye arasında sıkıntı olduğunu söyleyenlerin şimdi seslerini kestiklerini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir bu tür ufak dedikodularla uğraşmaz” diye konuştu.

“14 GÜNDE PİYASAYA 1, 280 MİLYAR TL GELECEK”

Başbakan Sucuoğlu, 13’üncü maaşlarla ilgili de açıklama yaparak, yaklaşık 14 günde piyasaya gelecek olan miktarın 1 milyar 280 milyon TL olacağını kaydetti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kendisini aradığını ve ödemelerde bir sıkıntı olmayacağını söylediğini ifade eden Sucuoğlu, pazartesi günü emeklilerin ödeneceğini ardından da takvime bağlı kalınarak, diğer ödemelerin yapılacağını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “13. maaşlarla ilgili özellikle sigorta emeklileri için kaynak anlamında küçük sorun çıktı. Pazartesi emeklileri ödeyeceğiz” dedi.

