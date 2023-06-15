Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Feyzioğlu, “Türkiye-KKTC daima el eledir” mesajını verdi.
Feyzioğlu açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Başbakan Ünal Üstel’e Büyükelçiliğimize yaptığı nazik ziyaret için teşekkür ederim. Kendileriyle Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Kıbrıs Türk halkına müjdelediği projelere ilişkin yol haritasını konuştuk. Planlamaların üzerinden geçtik. Türkiye-KKTC daima el eledir. Aramızdaki hukuk kardeşlik hukukudur.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.