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“Türkiye aşıyı Güney Kıbrıs’a da önersin”

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Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, Türkiye’nin bir 'jest’ olarak Sinovac aşılarına ihtiyaç duyup duymadığını Güney Kıbrıs’a da sormasında fayda olduğunu söyledi

“Türkiye aşıyı Güney Kıbrıs’a da önersin”
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu hafta KKTC’ye yapacağı ziyaret öncesi Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk’ten 'aşı önerisi' geldi.
Erk, Türkiye’nin bir 'jest’ olarak Sinovac aşılarına ihtiyaç duyup duymadığını Güney Kıbrıs’a da sormasında ‘fayda’ olduğunu ifade ederek "bırakalım reddederlerse reddetsinler" diye konuştu.
Katıldığı TV programında konuşan Kutlay Erk, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiliz bakanla teması sırasında ‘Oxford aşıları’ için yaptığı açıklamaları da değerlendirdi.
Erk, “Veryansın edilmişti. Rumlardan aldı diye zamanında Belediye Başkanı… Hatırlıyor musunuz; onu neredeyse ‘kaçakçı’ ilan etmiştik. Şimdi bakıyoruz Sayın Tatar, bizzat kendisi İngilizlerin verebileceği Oxford aşılarından 'payımızı istiyoruz' diyor. Bir yandan Kıbrıs Cumhuriyeti içinden pay almaya çalışıyorsunuz… Sorarlar size ne değişti? Siyaset tutarlılıktır… Yarını da azıcık olsun düşünmek lazım. Oxford aşıları verilecekse tabi ki bizim de oradan alacak aşılarımız olacaktır. Gönül arzu eder ki Türkiye, Sinovac aşılarını Güney Kıbrıs’a da sorsun ‘ihtiyacınız var mı?’ diye… İster mi istemez mi, o söylesin… İsterse verelim… Bence güzel olur… İnşallah bu yaklaşımlar da gelişir…” şeklinde konuştu.
 
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