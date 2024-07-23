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“Türk ordusu, en büyük güvence”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu vurguladı

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“Türk ordusu, en büyük güvence”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan’ı kabul etti.
Zorlu Töre, milli ve manevi değerlerle güçlü olduklarını ifade ederek bu değerlere her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.
Töre, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı’dan itibaren adada var olduğunu, çeşitli evrelerden geçip yaşadıkları binbir zorluğa rağmen verdikleri mücadeleyle varlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.
Yaşanan zor günlerin ardından Mutlu Barış Harekatı ile Mehmetçik ve Türk milleti ile yeniden bütünleştiklerini vurgulayan Töre, ordu-millet bütünleşmesiyle yola devam ettiklerini belirtti.
Töre, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu kaydederek, Gazze’de yaşanan vahşeti örnek göstererek güçlü olmanın önemine dikkat çekti.
Zorlu Töre, “Anavatansız ve Türk ordusu olmadan olmayacağının bilincindeyiz. Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
 
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