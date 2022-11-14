Tüm partiler ortak deklarasyonla İstanbul’daki bombalı saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.05’te toplandı.

Toplantının başında Meclis’te temsil edilen tüm partilerin İstanbul’da dün meydana gelen bombalı saldırıyı kınadığı deklarasyon okundu.

Deklarasyonda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Meclisinde bulunan tüm siyasi partiler 13 Kasım 2022 İstanbul taksimde gerçekleşen ve en temel insan hakları olan yaşam hakkını hedef alan çirkin kanlı ve hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

İstanbul’da huzur ve güveni hedef almış bu alçak saldırıyı düzenleyen ve teröre destek veren tüm güçleri esefle kınıyoruz. Terör yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini yok etmeyi amaçlayan bu saldırıların kısa sürede yok edileceğine inancımız tamdır. Saldırıdan yaralı kurtulan ve hastanelerde tedavi altına alınanlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına da sabırlar dileriz. Türkiye’nin başı sağ olsun.”

İKİ TASARI ONAYLANDI

Genel kurulda, Sayıştay Komitesi yasa tasarıları oybirliğiyle, Polis Örgütü Yasa Tasarısı ise oyçokluğu ile onaylandı.

Genel kurul, Sayıştay Komitesinin, 2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nı milletvekillerinin 27 kabul oyu ve 2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ise 29 kabul oyu ile oybirliğinde kabul etti.

Genel kurul, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:78/2/2022) da oy çokluğu ile kabul etti.

Genel kurulda milletvekillerinin konuşma istemlerine de yer verildi.

Bu kısımda tek söz isteyen CTP Grubu adına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümetin seçim icraatları” üzerine konuştu.

Erhürman, hadiseli bir şekilde yerel seçimlere geldiklerini ifade ederek, bu süreçte Anayasa’nın ihlal edildiğini, kaos ihtimalinin değerlendirilmediğini, tüm uyarılara rağmen 25 Aralık’ta seçime gidileceğini, ancak demokrasinin ihlal edilmeye devam ettiğini savundu.

Erhürman, seçim tarihi ve seçim yasaklarının kısaltılması için yardımcı olduklarını ama utanç duyulacak adımlar atıldığını ileri sürerek, ülke demokrasisi adına hükümetin kırsal kesim arsaları, sosyal yardımlar, vatandaşlıklar gibi konularda attığı adımlardan utanç duyduğunu kaydetti.

Son zamanlarda kırsal kesim arsalarıyla ilgili girişimlerin seçime yönelik olduğunu, seçime az bir zaman kala bu hareketliliğin normal olmadığını ifade eden Erhürman, bunların rant aracına getirildiğini, adeta gaza basıldığını kaydetti ve İçişleri Bakanı’na “Bunlar sizi hiç rahatsız etmiyor mu?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, yerinden verdiği cevapta, son dönemde kırsal kesim arsalarıyla ilgili yeni iptal veya yeni arsa dağıtılmadığını, bütçeye göre adımlar atıldığını ve altyapı hizmeti götürdüklerini, seçime değil, hizmete odaklanarak arsaların alt yapılarını tamamladıklarını, yeni döneme de hazırlıklar yaptıklarını kaydetti.

Erhürman, bunun üzerine, seçim öncesi yapılan işlemler ve verilen sözler üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Vatandaşlıklarla ilgili de eleştirilerde ve değerlendirmelerde bulunan Erhürman, sosyal yardımlar ve engelli ödemeleri ile ilgili de hükümeti, seçim öncesi yapılmasından ötürü eleştirdi, tüm bunların vatandaşların oy verme iradesini değiştirme amaçlı olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nde uzun zamandır çalışanların ödemeleri ile ilgili sorunlar yaşandığını da anımsatan Erhürman, Bakanlar Kurulunun belediyeye aktardığı kaynağın bu yöndeki ödemelerde kullanılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Erhürman, TPİC ile imzalanan sözleşmenin de Meclis ile paylaşılmasını talep etti.

Konuşmanın ardından Sayıştay Komitesi yasa tasarıları onaylandı.

Oylama sırasında söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Sayıştay’ın inceleme ve denetimlerinin önemine işaret ederek, bu yönde öneri ve değerlendirmelerde bulundu, bugün ivediliği onaylanan Kıb-Tek ile ilgili yasa tasarısında yaşanabilecek sıkıntılara vurgu yaptı.

Barçın, sosyal yardım ve engelli vatandaşlara yapılan yardımlarla ilgili sıkıntılarının olmadığını ancak bunun denetiminin nasıl yapılacağını, bu paranın bu kişilerin hesaplarına nasıl yatırıldığını sordu, 2022 yılı hesapları denetlenirken bunların araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz alan Erhürman, polis teşkilatının bugünü ve geleceği açısından önemli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, bu düzenleme yapılırken de polisin motivasyon kaybı yaşanmaması gerektiğini, mahkemelik davalık olunmaması gerektiğini anlattı. Erhürman, bu konuda atılacak adımlarda muhalefet ve iktidarın birlikte çalışmasının önemine işaret etti, önlerine getirilen yasa tasarısında yer alan bazı maddeleri anlayamadıklarını kaydetti. Erhürman, yapının bozulmaması gerektiğini ancak bunun için atama havuzunun da daraltılmaması gerektiğini, çünkü daha bilgili daha deneyimli hiyerarşik yapının bozulmasının anlayabilecekleri bir şey olmadığını belirtti. Erhürman, burada motivasyon düşüklüğü riski varsa buna kimin nerede nasıl atanacağına bakmaksızın bu çalışmaya destek vermeyeceklerini söyledi.

UBP Milletvekili komite başkanı Özdemir Berova da, üzerinde düşünülerek adım atılan bir yasa olduğunu, polis genel müdürünün görev süresinin dolmak üzere olduğunu, yardımcılardan birinin de boş olduğunu anlattı, terfilerle ilgili sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Berova, poliste rütbenin esas olduğunu, bunun bozulması durumunda sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti ve bu sıkıntıların yaşanmamasına yönelik düzenlenen yasayı anlattı, kişiye özel bir değişiklik olmadığını kaydetti. Daha sonra tasarı onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Genel Kurul'da alınan karar gereği bir sonraki birleşim olan 21 Kasım Pazartesi günü yasama ve denetim görevleri birlikte yapılacak.