Töre yeniden aday

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama döneminde tekrar Meclis Başkanlığına aday olmayı düşündüğünü açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, katıldığı televizyon programında yeni yasama döneminde tekrar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına aday olmayı düşündüğünü belirtti.

Töre, "Hükümetin desteğini bekliyorum" ifadesini kullandı.

Programda kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Töre, "Yeni başkanlık divanı seçimleri yaklaşıyor; görevi sürdürmeyi arzuluyorum, ancak bu partimizin vereceği karara bağlı. Hükümetin beni desteklemesini umuyorum. Görevimizi 2,5 yıldır başarıyla yürütüyoruz. Hem ülke genelinde hem de Türki Cumhuriyetler'de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Son bir yılda yasamada 120 yasa çıkarıldı ve 3 olağanüstü birleşim yapıldı..." şeklinde konuştu.