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Töre'ye ilk turda onay çıkmadı

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Töre'ye ilk turda onay çıkmadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı.
Genel Kurul toplantısı, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci başkanlığında saat 14:00’te başladı.
UBP-DP-YDP hükümeti, Perşembe günkü birleşimde güvenoyu almıştı. Güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29’u kabul, 20’si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmamıştı.
Cumhuriyet Meclisi’nin Perşembe günkü gündeminde bulunan Başkanlık Divanı Seçimleri ise oy birliğiyle bugünkü oturuma ertelenmişti.

İLK TURDA MECLİS BAŞKANI SEÇİLEMEDİ
Meclis Başkanlığı için tek aday olarak Zorlu Töre için oylamam yapıldı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçiminde 24 red, 22 kabul, 1 çekimser, 2 geçersiz oy çıktı. Bu nedenle ikinci tura geçildi.
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