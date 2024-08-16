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Töre: “Yasama, yürütme ve yargının işbirliği önemli”

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Meclis Başkanı Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ'ı kabul etti

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Töre: “Yasama, yürütme ve yargının işbirliği önemli”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ı kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, yasama, yürütme ve yargı kısımlarının fevkalade önemli olduğunu belirterek, kurumların karşılıklı işbirliği içerisinde hareket etmesinin devlet görevi icabı ve toplum faydasına olacağını belirtti.
Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, hak, hukuk, adalet, ciddiyet ve samimiyetin her üç kurumda da sağlanması ve bunun ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Töre, adalet ve hukuk kısmı yargı diye ifade edilse de milletvekillerinin de Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederken “Hukukun Üstünlüğüne bağlı kalacağız” ifadelerini de kullandığını belirtti.
Töre, halkın devlete güvenmesiyle birlikte KKTC’nin de temellerinin sağlamlaşacağını vurgulayarak, yasama, yürütme ve yargı olarak hep birlikte çalışacaklarını belirtti.
Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın birçok görevi olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.
ÖZERDAĞ
Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da, yasama, yürütme ve yargının bu ülkenin en önemli kurumları ve devleti oluşturan erki olduğunu belirtti.
Özerdağ, işbirliği içerisinde devletin daha ileriye taşınabileceğini, yasama ve yürütme ile diyalog içerisinde olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.
 
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