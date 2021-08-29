Töre “Mutabakat yoktur. Ben buna onay vermedim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, UBP’nin24 Ekim 2021 tarihinde kurultayın 6 ilçe yerine 2 ilçede yapılması ile ilgili mutabakata varılması açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi
Töre tüzük değişikliği konusunda bir mutabakatın olmadığını kendisinin buna hayır dediğini de açıkladı.
Taçoy sessiz kaldı, Sucuoğlu kafa karıştırdı
UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un sessi kalmayı tercih ettiğini kaydeden Töre, sessiz kalmanın da onaylamak anlamına geldiğini ifade ederek, “Faiz Sucuoğlu ise ‘tamamdır mutabakat sağlanmıştır’ dedi. O zaman günlerdir TV’lerde ve basına yaptığın açıklamalar niye başka türlüdür sonra niye başka türlü oldu” dedi.
Kurultayın 6 yerde yapılmasının Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğunun açık olmasına rağmen kurultayın iki yerde yapılması ile bu yasaya uygun hale mi geldi? diye soran Zorlu Töre, bunun yanlış olduğunu söyledi.
Töre, “Geriye çekilenler geri dönüş yapmaya devam ediyorlar. Günlerdir kamuoyuna verilen mesaj başka son gelinen noktada iki ayrı yerde de olmaz altı ayrı ilçede de kurultay düzenlenemez. Kurultay tek yerde düzenlenir” dedi.
Hukukun üstünlüğü, hukuk ve siyasi partiler yasasını iyice anlamak gerektiğine dikkat çeken Töre, meseleyi zora sokarak başka yerlere çekmek suretiyle siyasi avantaj elde etmeye çalışmanın yanlış olduğunu söyledi.Seçilen divan dışında başka bir divan oluşturulamayacağını ve kurultayın bütünlüğünün bozulmaması gerektiğini ifade eden Töre, bunun ileride divan başkanının birden fazla divan oluşturarak belki de elli yerde divan seçimi yapılmasına yol açacağını, siyasi partiler yasasının buna müsaade etmeyeceğinihatta Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın içeriğine de uyun olmadığını belirtti.
Kurultay tek yerde yapılır
Kurultayın tek oluğunu ve tek yerde yapılması gerektiğinin altını çizen Töre, kurultayın gündeminin de belli olduğunu ve gündemin başka başka yerlerde yürütülmesinin bir çok sakıncalar yaratacağını ifade ederek şöyle devam etti, “Otorite boşluğu meydana gelir. Genel Başkan adaylarının kurultayda üyelerle buluşması engellenmiş olur. Bu da eşitliğe aykırıdır.
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