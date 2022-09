Töre "Meclis Genel Kurulu 13 Eylül'de olağanüstü toplanacak"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talebiyle 13 Eylül'de olağanüstü toplanacağını; toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısı üzerine New York’a gitmeden önce Kıbrıs konusuyla ilgili olağanüstü birleşim yapacağını söyledi.

Töre, "Ana muhalefetin katılacağını düşünüyorum sağduyu bunu gerektirir” dedi.

Meclis Bakanı Zorlu Töre gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına konuk olan Meclis Başkanı Töre, Belediyeler Reformu konusunda, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daha uzlaşıcı yol izlemesini beklediğini ancak bunun aksine ciddi bir gerilim yaratacak, politikaların peşine düştüğünü, siyasi rant elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Töre, “CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve arkadaşlarının kamuoyunu ve yüksek mahkemeyi etkilemek için kürsüyü işgal ettiğini” söyledi.

“Neden hukuka başvurmadan böyle gergin muhalefet yapıyorlar” diye soran Meclis Başkanı Töre, 15 dakika yapılması gereken konuşmanın bir saate kadar uzatıldığını belirterek bunun Meclis İç Tüzüğü'ne aykırı bir davranış olduğunu ve kendisine ara vermesi yönünde psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’na ara vermeyerek, sürece sahip çıktığını ifade eden Töre, Meclis İç Tüzüğü'nün kendisine bu yetkiyi verdiğini belirtti.

Töre, belediyeler reformuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Töre, yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılacağına vurgu yaparak, “Bazı maddelerin yeniden görüşülmesini isteseler bile on sekiz belediye değişmeyecek” dedi.

Töre, bazı partilerin seçim hazırlığına 18 belediye bazında başladığını ifade ederek, 28 Eylül’de seçim yasaklarının başlayacağını kaydetti.

Belediyeler ile ilgili tasarıların ilgili komitede görüşülmeye devam ettiğini de ifade eden Zorlu Töre, tasarıların belediyelerin yapılarının güçlendirilmesi ile ilgili olduğunu, dolayısıyla da gerginlik yaratıcı görüşmeler olacağını düşünmediğini kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, Genel Kurul’un tatil yapması konusunda eleştirilere de yanıt verdi.

Töre, “Milletvekillerinin büyük kısmı komitelerde görev alan kişilerdi dolayısıyla milletvekilleri tatil yaptı diyemem, ben Meclis Başkanı olarak arada bir hafta sonu Türkiye’ye gidiyorum ancak her gün görevimizin başındayız, bu yaz Meclis pasif olmadı. Meclis’te çalışmalarımız hep devam etti, komiteler devam etti, hükümetten ele gelen öneriler ele alındı, yasalar yapılmaya çalışıldı, komiteye taşınanlar oldu yani birtakım yasalar hazır hale geldi. 1-3 Ekim tarihlerinde Meclis açıldığı zaman bir hayli yasa hemen önümüzdeki olacak yoğun bir mesai başlayacak” şeklinde konuştu.

Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talebiyle olağanüstü toplanacağını da kaydetti. Töre, 13 Eylül’de Meclis Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısı üzerine New York’a gitmeden önce Kıbrıs konusuyla ilgili olağanüstü birleşim yapacağını ifade ederek, “ Ana muhalefetin katılacağını düşünüyorum sağduyu bunu gerektirir” dedi.

Töre, Meclis iç düzeninin sağlanması için Meclis İç Tüzüğü'ne uyulması gerektiğine de vurgu yaparak, “Milletvekillerinin konuşma sürelerine uyması gerekiyor bu nedenle bu yönde bir sistem geliştirdik, inşallah yeni dönemde bu sistemi devreye koyarız” ifadelerini kullandı .

Töre, “Meclis çalışma düzenini tesis edelim, vazgeçin bu kürsü işgalinden, vazgeçin bu konuşma sürelerini bu kadar uzatmaktan, ihlal etmekten ”dedi.