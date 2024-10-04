Töre: “Meclis çalışmaları için de istikrar isteniyorsa göreve yeniden talibim”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis'te de istikrar isteniyorsa bu göreve yeniden talip olduğunu belirtti.

Töre, katıldığı bir TV programında soruları yanıtladı. Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, bilgi birikimi ve deneyimiyle Meclis’in ikinci döneminde de aday olmak istediğini dile getirdi.

CTP’nin adaylığıyla ile ilgili tavrının sorulması üzerine Töre, bazı CTP’li Vekillerin şahsına kimi zaman hakarete varan söylemleri olduğunu ifade etti. Töre, “Elbette ki Meclis'in başkanının Zorlu Töre olması CTP’nin işine gelmez. Ben bugüne kadar milli dava karşısında duran her harekete direkt olarak tepki koydum. Benim ulusal bir mücadelem var, bu mücadelem devam edecek” dedi.



Meclis Başkanlığı döneminde Meclis’in itibarını artıran, ismini daha geniş kitlelere ulaştıran birçok çalışmaya imza attığını kaydeden Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin bir “Milli duruşu” olması için de mücadele verdiğini ifade etti.

Töre, 107 yasanın başkanlığı döneminde genel kuruldan geçtiğini vurgulayarak, yeni dönemde de gündemde halkın yaşamını kolaylaştıracak birçok yasanın gündeme geleceğini belirtti.

