Töre: “Meclis başkanlığım döneminde en az harcama yapan başkan oldum"

Meclis Başkanlığı süresince en az harcama yapan ve bütçeyi en az kullanan Başkan olarak kayıtlara geçebileceğini ifade eden Töre, aldığı davetlerle gittiği birçok yurt dışı seyahatinin kendisinin ve heyetinin uçak ile konaklama harcamalarının da davet eden kurumdan karşılandığını vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı döneminde en az harcama yapan başkan olduğunu söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Diyalog TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Ortadoğu’da yaşanan gerilime değinen Töre, Kıbrıs’taki üslerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin onayı ve izni ile İsrail’i savunma ya da İsrail’in saldırı amaçları için zaman zaman kullanıldığına değinerek, Rumların bölgede yaşanan drama katkı yaptığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler’in işe yaramaz hale geldiğini söyleyen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün bugünlerde çok daha fazla anlam kazandığını kaydetti.



"Lüks oteller yerine misafirhanelerde konakladım”



Meclis Başkanlığı süresince en az harcama yapan ve bütçeyi en az kullanan Başkan olarak kayıtlara geçebileceğini ifade eden Töre, aldığı davetlerle gittiği birçok yurt dışı seyahatinin kendisinin ve heyetinin uçak ile konaklama harcamalarının da davet eden kurumdan karşılandığını vurguladı.

Töre, birçok ziyaretinde lüks oteller yerine misafirhanelerde de konakladığına işaret ederek, devletin ve kurumların kaynaklarının her zaman en tasarruflu şekilde kullanılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

Gerek ülkede gerekse Türkiye’de yüz binlerce Türkiye ve KKTC bayraklarının olduğu rozetler ve flamalar dağıttığını söyleyen Başkan Töre, bunların hiçbirinin devlet ya da Meclis bütçesinden karşılanmadığını, Türkiye’den sendika, sivil toplum örgütü ve Türk milliyetçisi dostlarının kendi adına bu harcamaları yaptığını anlattı.

Töre, Başkanlığı döneminde gerek TBMM gerek TİKA gerek ise başka kurumların katkıları ile binek araçlar başta olmak üzere Meclis’in birçok ihtiyacını da karşıladıklarına işaret etti.



“Bu binayı bize Avrupa Birliği yapmış olsaydı bazı çevreler alkış tutacaktı”



Meclis yerleşkesi ve yeni Cumhurbaşkanlığı binasına karşı çıkan bazı kesimlerin bina açıldığında en önde oraya yerleşmek için gideceklerini dile getiren Töre, bazı çevrelerin eleştirileri yaparken ihtiyaçları göz önüne alarak değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Töre, “Bu binayı bize Avrupa Birliği yapmış olsaydı bazı çevreler alkış tutacaktı. Ama Anavatanımız yaptığı için bu kesimler sadece eleştiriyor, ihtiyaç olduğunu görmüyor.” dedi.





“KKTC ve Cumhuriyet Meclisi’ni en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum”



Meclisin yönetimi ile ilgili bazı milletvekillerinin şikayetlerinin anımsatılması üzerine Başkan Töre şunları kaydetti:

“Bazen bazı milletvekilleri maalesef Meclis’te gerginliği özellikle kendileri çıkarıyor, yasama çalışmalarının aksamasını istiyor. Sonra da aynı Milletvekilleri bana ‘Müdahale et, Genel Kurula ara ver’ diyor. Meclis’e ara vermek büyük bir zaman kaybıdır ve başka problemlerin doğmasına da yol açar. Görev sürem boyunca elimden geldiği kadar Genel Kurula ara vermeden sükûneti sağlamaya çalıştım.”

Meclis Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Töre, sadece Meclis Başkanlığını iyi idare ettiğini düşünmediğini, hem Türkiye’de hem de Türkiye dışındaki ülkelerde de KKTC ve Cumhuriyet Meclisi’ni en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını söyledi.

Töre, ülke içerisinde de yapmış oldukları çalışmalarla Meclis’in temsiliyetini daha da arttırdıklarını ve Meclis için bir “milli duruş” ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Partimin Genel Başkanı'na yeniden aday olduğumu söyledim. Sayın Sucuoğlu’nun adaylığı ile ilgili iddiaları Sayın Başbakan’a sorduğumda kendisi ile görüşmediğini bana iletti. Faiz Bey’in aday olmayacağını düşünüyorum. Şayet aday da olursa da bunlar grupta konuşulacaktır.” diye konuştu.

