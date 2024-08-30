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Töre: “'Mavi Vatan yoktur’ diyenler gaflet içindedir”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Mavi Vatan yoktur” diyenlerin büyük bir gaflet içerisinde bulunduğunu, KKTC’nin kara, deniz ve hava sahası ile Mavi Vatan’ın parçası olduğunu belirtti

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Töre: “'Mavi Vatan yoktur’ diyenler gaflet içindedir”
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Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, emekli Tümamiral, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (DEGS) Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihat Yaycı ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabul öncesinde konuklar Meclis Şeref Defteri’ni imzaladı.

Töre kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin sadece kara parçasından ibaret olmadığını vurgulayarak, deniz ve hava kıta sahanlığına dikkat çekip, hepsinin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

KKTC’nin tüm hak ve menfaatleri doğrultusunda yetkilerini kullanacağını belirten Töre, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'de yürütülen faaliyetlere değindi.

Tarihten bugüne gelen kadar Kıbrıs adasının önemini anlatan Töre, Kıbrıs’a hakim olanın tüm Orta Doğu ile Anadolu’ya kontrol edebileceğini kaydetti.

Türkiye ile KKTC’nin birlikte hareket ettiğini belirten Töre, Doğu Akdeniz’de yapılan sismik ve sondaj araştırmalarının bölgede Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Yaycı da, Başkan Töre’nin, milliyetçiliğinin, vatanperverliğinin ve Türklük için verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu belirterek, kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

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