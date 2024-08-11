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Töre, Macaristan’da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı’na katıldı

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Türk dünyasına mensup devletlerin temsil edildiği kurultayda Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti de bayrağı ile yer aldı

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Töre, Macaristan’da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı’na katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan’ın Bugaç bölgesinde iki yılda bir gerçekleşen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı’na katıldı.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Bugaç Ovasında yer alan etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mensup Milletvekilleri, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Eski Bakan ve Milletvekili Serdar Denktaş, KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı ile KKTC’nin Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve Temsilcilikte görevli Birsen İkizer Kalfaoğlu da katıldı.

Türk dünyasına mensup devletlerin temsil edildiği kurultayda Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti de bayrağı ile yer aldı.
Etkinlik ile ilgili konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri birlikteliği adına güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, KKTC bayrağının yapılan etkinlikte temsil edilmesi gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türk birliğinin daha da güçlenmesi için çağrılar yapıldığını anımsatan Töre, yapılan gösteriler ve anlatımlarla Türklerin kökeninin ne kadar geçmişe dayandığını bir kez daha gördüklerini kaydetti.
Büyük bir heyecanla KKTC’ne döneceklerini ifade eden Töre: “Yaşasın Türk Birliği, yaşasın Türk yurtları “dedi.
 
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