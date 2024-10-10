Töre ilk 3 turda salt çoğunluğun oyunu alamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda UBP Milletvekili Zorlu Töre'nin Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın üçüncü turunda 25 kabul, 24 ret oy kullanıldı.

49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için dördüncü tur seçime geçilecek.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış olacak.

Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, ana muhalefet CTP 19, koalisyon ortağı DP 3, koalisyon ortağı YDP 2 ve bağımsızlar 2 sandalyeyle temsil ediliyor.

